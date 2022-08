Von GTA bis Skyrim: 7 Spiele, die einfach nicht aussterben wollen

Wie oft möchte Bethesda Skyrim noch aufwärmen? (Bildquelle: Bethesda)

Fans müssen geduldig auf GTA 6 und The Elder Scrolls 6 warten, während die Vorgänger immer wieder in der Mikrowelle aufgewärmt werden. GTA 5 und Skyrim haben schon einige Konsolengenerationen überlebt und weigern sich endlich auszusterben. Doch das sind nicht die einzigen Beispiele. Wir zeigen euch noch weitere Spiele, die einfach nicht totzukriegen sind.

Ein Kommentar von Sanel Rihic

Zwei Spiele, die nicht totzukriegen sind

Wie ein Bumerang kehren diese Spiele immer wieder. Erst kürzlich veröffentlichte Rockstar Games sein erfolgreichstes Grand Theft Auto erneut; dieses Mal für die aktuellen Konsolen. Bei Spielern kommt das Spiel nicht gut weg – zumindest nicht, wenn man sich die brutalen Wertungen auf Metacritic anschaut. Dasselbe Spiel von 2013, nur aufgewärmt und neu verpackt.

Auch The Elder Scrolls 5: Skyrim ist so ein Kandidat. Bethesdas Rollenspiel-Sensation erschien sogar noch früher, und zwar 2011. Seitdem kehrte das Spiel mehrfach zurück: in einer Legendary Edition, dann in einer Special Edition für PS4 und Xbox One, später auch für die Nintendo Switch, dann noch als VR-Version und abschließend in einer neuen Anniversary Edition zum zehnjährigen Jubiläum. Es erschien sogar für Amazons Alexa.

Ab dem Punkt kann man wirklich von untoten Spielen sprechen.

Neuveröffentlichungen: Ihre Vor- und Nachteile

Doch woran liegt es, dass GTA 5 und Skyrim keine Artefakte der Vergangenheit werden wollen? Nun ja, die Antwort ist recht simpel: Diese Spiele lassen immer noch die Kassen klingeln. Sowohl Rockstar als auch Bethesda möchten nicht das Huhn, das goldene Eier legt, schlachten. Grand Theft Auto 5 beziehungsweise Online begrüßt immer noch hunderttausend Spieler täglich und auch Skyrim unterhält weiterhin mit einer aktiven Modding-Community zahlreiche Fans. Daran ist auch nichts verkehrt, solange es Spaß macht – und genau das sollen Spiele auch.

Dennoch sehe ich diese ständigen Neuveröffentlichungen kritisch. Für Neulinge kann das ganz nett sein, eine verpasste Perle wie Skyrim nachzuholen, aber alte Hasen werden erneut zur Kasse gebeten, zumindest auf Konsolen. Darüber hinaus führt dieses ewige Ausschlachten eines Spiels dazu, dass ein Nachfolger in weite Ferne rückt. Schließlich haben Spiele-Unternehmen wie Rockstar keinen Grund, einen weiteren Hit rauszuhauen, wenn der Vorgänger heute noch Millionen in die Kassen spült. Zudem frisst ein Live-Service-Spiel wie GTA Online Ressourcen, die dann bei einer neuen Entwicklung fehlen – und die Entwicklungszeit strecken.

Wann sterben diese Spiele aus?

Doch obwohl hier nur die Rede von GTA 5 und Skyrim ist, muss ich zugeben, dass es auch andere Spiele gibt, die immer wieder von den Toten auferstehen.