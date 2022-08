Steam-Charts: Kult-Reihe legt fulminantes Comeback hin

Steam-Hit: Kult-Reihe legt Traum-Comeback in den Charts hin. (Bildquelle: Devolver Digital)

Kurz vor dem Release schießt das neueste Spiel einer beliebten Kult-Reihe in die Steam-Charts und krallt sich einen beachtlichen Platz in den Top 5. Das Piraten-Abenteuer erscheint in 3 Wochen, aber Fans können die Rückkehr des Klassikers offensichtlich jetzt schon kaum erwarten.

Zwar beansprucht das Steam Deck derzeit mit seinen drei Ausführungen immer noch die Top-Platzierungen der Steam-Topseller-Charts, doch bei den Spielen dahinter herrscht viel Bewegung. Derzeit hat sich das langerwartete Abenteuer Return to Monkey Island den fünften Platz gekrallt.

Return to Monkey Island: Kult-Reihe kehrt zurück

Mit Return to Monkey Island erscheint endlich wieder ein neues Abenteuer mit Guybrush Threepwood. Fans mussten auf diesen Anlass viele Jahre warten und die Vorfreude macht sich nun durch einen Platz in den Steam-Topsellern bemerkbar.

In der Fortsetzung hat Serien-Schöpfer Ron Gilbert erneut die kreative Kontrolle übernommen, weswegen Spieler solch hohe Erwartungen an das Point & Click Adventure haben. Das Piraten-Abenteuer soll am 19. September 2022 erscheinen, aktuell könnt ihr euch das Spiel für 22,99 Euro im Steam-Store vorbestellen.

Steam-Charts: Warhammer, Destiny 2 & F1 2022 an der Spitze

Während das Steam-Deck weiterhin die Topseller dominiert, landen direkt dahinter das Formel-1-Spiel F1 2022 sowie die neue Destiny-2-Erweiterung Lightfall (+ Jahrespass). Total War: Warhammer 3 und die dazugehörige Expansion Warhammer 3: Champions of Chaos sichern sich Platz 3 und 4 und Return to Monkey Island rundet die Top 5 mit einer gehörigen Portion Nostalgie ab.

Dahinter drängeln sich einige ebenfalls vielversprechende Spiele, die in den letzten Tagen zumindest kurzzeitig die Spitze der Charts erklommen hatten – sowohl das Aufbauspiel Farthest Frontier als auch das knuddelige Sekten-Roguelike Cult of the Lamb konnten in den letzten Tagen in der Bestseller-Liste für Furore sorgen.

