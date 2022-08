Steam-Geheimtipp: Kostenloser Shooter begeistert Half-Life-Fans

Half-Life 2 ist Pflicht, wenn ihr Entropy: Zero 2 spielen wollt. (Bild: Valve)

Eine kostenlose Erweiterung zu Half-Life 2 lässt die Herzen der Steam-Community aktuell höher schlagen! Wir erklären euch, was hinter dem beliebten Shooter steckt und was ihr braucht, um heute noch loszulegen.

Ein User-Score von 98 Prozent

Während Half-Life 3 mehr Meme als Spiel ist, erfreuen sich Fans der Reihe derzeit an Entropy: Zero 2. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Mod für Half-Life 2. Allerdings wird der Begriff „Mod“ dem Spiel nicht wirklich gerecht, da Entropy: Zero 2 ein vollständiges Game ist. Mit eigener Kampagne, neuen Waffen und Gegnern.

Entsprechend gut oder sollten wir lieber herausragend sagen, kommt das Spiel auch bei der Community an. So hält Entropy: Zero 2 einen beachtlichen User-Score von 98 Prozent, während die Steam-Rezensionen den Shooter in den Himmel loben. Aber lassen wir die User doch am besten selbst zu Wort kommen:

"Neben Black Mesa die beste Half Life Mod, die ich je gespielt habe. Kaum zu glauben, dass Entropy: Zero Teil 1 und 2 komplett kostenlos sind. Selbst wenn man Half Life nicht kennt, bzw. gespielt hat, sollte man Entropy: Zero mal antesten." ~ SoliderBoy

"Ehrlich gesagt, mir fehlen die Worte. Dieses Spiel/Mod fühlt sich an wie ein von Valve entwickelter Half-Life-Titel, so gut ist das Spiel. Also ladet es euch einfach runter und überzeugt euch selbst!" ~ Dr. Oliver

"Das kommt Half-Life 3 am nächsten!" ~ GAMER

Entropy: Zero 2 – Trailer

Was braucht ihr, um das Spiel zu starten?

Einziger Knackpunkt: Als Mod setzt Entropy: Zero 2 natürlich den Besitz von Half-Life 2 voraus. Wer den kultigen Shooter also nicht in seiner Steam-Bibliothek hat, der kann das Spiel nicht starten.

Da sich dieser Artikel aber vor allem an Half-Life-Fans richtet, sollte diese Hürde in den meistens Fällen kein Problem darstellen.

Alternativ bekommt ihr Half-Life 2 auch für einen guten Preis (8,19 Euro) auf Steam. Für Shooter-Fans ist das Game ja ohnehin ein No-Brainer!