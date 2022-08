Fort Solis: Eine Horror-Nacht auf dem Mars

Fort Solis: Enthüllungs-Trailer vom Summer Game Fest 2022

Der Fokus dieses Science-Fiction-Spiels ist seine interaktive Story. In dieser führen eure Entscheidungen zu unterschiedlichen Enden, es gibt zwei Protagonisten, Rätsel, einen Sandsturm und Gruselatmosphäre. Und noch viele Fragezeichen.

Ein Spiel so lang wie eine Nacht

Was entsteht, wenn die Sprecher von Joel aus The Last of Us und Arthur Morgan aus Red Dead Redemption 2 aufeinandertreffen? Exakt dieses Spiel hier: Fort Solis. Witzigerweise ist Roger Clark, der in RDR2 einen Outlaw verkörpert hat, der Gute. Und Troy Baker, die gute Seele der Post-Apokalypse, der Antagonist.

Alles beginnt mit einem ausgelösten Alarm auf der Mars-Basis Fort Solis. Als Ingenieur Jack Leary macht ihr euch spätabends auf den Weg. Vor Ort eingetroffen, wundert ihr euch: es ist menschenleer. Zumindest in Bezug auf lebende Personen.

Die nahe Third-Person-Perspektive betont die bedrohliche Stimmung in der Station Fort Solis auf dem Mars.

Je länger die Nacht andauert, in der sich die gesamte Handlung abspielt, desto mysteriöser geht es zu. Ihr stellt euch typische Fragen: Was ist hier passiert? Und warum? Wofür wird diese Station überhaupt genutzt? Ihr habt mehr Fragen, als es Antworten gibt. Das macht aber die Spannung aus.

Laut Aussagen der Entwickler lernt ihr in jedem der fünf Kapitel neue Geheimnisse kennen, die nach sieben bis zehn Stunden Spielzeit ein aufklärendes Gesamtbild ergeben.

Ihr könnt euch davon im vierten Quartal 2023 überzeugen. Auf jeden Fall auf dem PC. Und auf Next-Gen-Konsolen. Auch welchen genau, ist noch unklar.

Ein Ingenieur mit falscher Ausbildung

Seid ihr erstmal in der Station, müsst ihr herausfinden, was hier passiert. Dazu löst ihr Rätsel, stellt den Strom wieder her oder entdeckt Videologs mit nützlichen Informationen.

Dabei tauscht ihr euch via Funk die gesamte Zeit über mit eurer Kollegin Jessica aus, mit der euch eine langjährige Freundschaft verbindet. Ihr müsst also nicht alleine durch die Hölle auf dem Mars.

Durch gelöste Rätsel, gehackte Türen und Videologs dringt ihr immer weiter in die Station vor.

Aus einer nahen Third-Person-Perspektive bewegt ihr euch mit größtmöglicher Vorsicht durch metallene Gänge. Mit Vorsicht nicht zuletzt auch deshalb, weil ihr keine ausgebildete Killermaschine seid. Für die Nahkämpfe, die es laut Entwickler geben wird, habt ihr als Ingenieur die falsche Ausbildung. Schusswaffen wird es übrigens nicht geben.

Tiefer in die Station kommt ihr unterirdisch mit Hilfe von Tunnelsystemen oder wahlweise überirdisch an der Oberfläche des Mars. Draußen müsst ihr umso vorsichtiger sein, je weiter die Nacht vorangeschritten ist. Denn dort wütet ein Sandsturm, dessen Stärke stündlich zunimmt.

Jede Entscheidung ist entscheidend

Damit nicht alles nach Metall klingt und aussieht, gibt es in der Station verschiedene Bereiche. Beispielsweise eine Green-House-Arena mit Grünpflanzen, die für visuelle Abwechslung sorgt.

Optisch spielt Fort Solis Stand jetzt in einer Liga mit AAA-Spielen. Das liegt an der neuen Unreal Engine 5, die eine düstere, diffuse und bedrohliche Lichtstimmung dank Raytracing erzeugt.

Ansonsten möchte das Spiel euch durch seinen Fokus auf die Erzählung der Geschichte fesseln. Immer wieder trefft ihr Entscheidungen, die Konsequenzen nach sich ziehen. Und zu drei unterschiedlichen Enden führen.

Bis jetzt ist nicht bekannt, ob ihr Fahrzeuge an der Mars-Oberfläche selber steuern könnt.

Zu diesem Zeitpunkt ist aber noch nichts darüber bekannt, wie tiefgreifend die Konsequenzen sind und wie sich die Enden voneinander unterscheiden. Wer nach dem abschließenden Ende der Hauptgeschichte noch nicht genug hat, dem sei jetzt schon gesagt: Es soll zwei DLC-Pakete nach Release geben, die Geschichten mit anderen Schwerpunkten erzählen.

Ein Handschuh mit Multifunktionsdisplay

In Fort Solis ist auch euer Überlebenskampf ein zentraler Punkt. Logisch. Aber laut Entwickler eher wie in Detroit: Become Human oder in der The Dark Pictures Anthology. Das erklärt auch die Möglichkeiten bei der Auswahl des Schwierigkeitsgrades. Es gibt nur einen. Mehr sind nicht nötig. Hier dreht sich alles um die Story und deren Wendungen.

Visuell überzeugt das Spiel dank der neuen Unreal Engine 5.

Damit ihr jederzeit den Überblick behaltet, nutzt ihr ein in euren linken Handschuh integriertes Multifunktionsdisplay. Hierüber habt ihr jederzeit Zugriff auf gefundene Video-Logs, eine Karte oder eine Funktion zum Hacken von verschlossenen Türen.

Jede Antwort müsst ihr euch erarbeiten

Die in diesem Spiel auf dem Mars vorherrschende bedrückende Stimmung, verstärkt sich durch die Motion-Capture-Aufnahmen der Mimik der Schauspieler. Und durch ihre prägnanten Stimmen.

Am Ende bleiben trotz aller Informationen mehr Fragen als Antworten. Aber das ist gut so. Denn das Spiel macht sich eure Unwissenheit zunutze, indem es euch im wahrsten Sinne des Wortes häufiger mal im Dunkeln tappen lässt. Und wäre es nicht langweilig, wenn ihr schon am Anfang wissen würdet, was genau in der Station Fort Solis passiert ist?

Einschätzung von Jens-Magnus Krause