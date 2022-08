Stardew-Valley-Nachfolger: 5 Dinge, die wir über Haunted Chocolatier wissen

Nach Stardew Valley wird Haunted Chocolatier das nächste Spiel von Entwickler ConcernedApe werden – und einige Fakten hat er bereits zum Spiel verraten. (Bild: ConcernedApe)

Alle paar Wochen meldet sich ConcernedApe, der Entwickler von Stardew Valley, und lässt ein paar Brotkrumen zu seinem nächsten Projekt fallen. Haunted Chocolatier ist nämlich das Spiel, auf das Stardew-Valley-Fans jetzt schon eine kleine Weile warten: Ein Pixel-Art-RPG mit einer gespenstischen Schokoladenfabrik, niedlichen Geistern und Wohlfühl-Vibes. Ein paar Dinge hat ConcernedApe sogar schon über das Spiel verraten.

1. Wie Stardew Valley und doch ganz anders

In mehreren Interviews hat ConcernedApe bereits angedeutet, dass Haunted Chocolatier kein zweites Stardew Valley wird (Quelle: VGKami). Bevor ihr jedoch direkt traurig werdet, keine Sorge: Obgleich Haunted Chocolatier mehr in Richtung Action-RPG-Sim driftet, werdet ihr sehr wohl weiterhin Zutaten für eure Schokolade sammeln und jene Schokoladenfabrik verwalten, die ihr im Trailer schon gesehen habt.

Ihr habt doch schon den Trailer zu Haunted Chocolatier gesehen, richtig?

Ihr werdet außerdem euren eigenen Schokoladen-Shop führen und ihn frei gestalten können. Die kleinen Geister wirken hier ein wenig wie Weihnachtswichtel, die euch die Arbeit abnehmen. Gleichfalls im Trailer zu sehen sind Rezepte, die ihr ausprobiert und findet.

2. Beziehungen mit NPCs

Es gibt so einige Farming-Games wie Stardew Valley, aber nicht alle gewähren euch die Möglichkeit, romantische Beziehungen mit NPCs zu führen. Falls ihr also genau darauf Wert legt, so könnt ihr euch auf Haunted Chocolatier freuen: ConcernedApe hat wortwörtlich bestätigt, dass ihr romantische Beziehungen zu NPCs eingehen dürft. Das Romantik-System will er jedoch überarbeiten (Quelle: VGKami).

3. Bosskämpfe – ja!

Was genau es bedeutet, dass Haunted Chocolatier eher in Richtung Action-RPG driftet, hat Entwickler ConcernedApe unlängst in einem Tweet gezeigt: Hier präsentiert er nämlich einen Bosskampf mit einer riesigen Biene; und die Musik zum Kampf hört sich jetzt schon legendär an.

Noch jemand hier, der den Soundtrack den ganzen Tag hören könnte?

4. Größerer Fokus auf Kampf insgesamt

Stardew Valley ist mittlerweile ganz zu Recht ein Klassiker, aber das Kampfsystem ist jetzt nicht besonders ausgeklügelt. Das soll in Haunted Chocolatier anders werden: In seinem offiziellen Blog hat ConcernedApe dem Thema einen langen Beitrag gewidmet, wo verraten wird, dass die Kämpfe komplett neu gestaltet werden. Es wird mehr Waffen geben, darunter Pfeil und Bogen sowie Schilde, mit denen ihr eure Feinde kurz straucheln lassen könnt.

Das Kämpfen in Haunted Chocolatier soll aber vor allem anderen Spaß machen. ConcernedApe erwähnt hier, dass Spieler verschiedene Kampfstile ausprobieren können: Die Taktik mit dem Schild soll dabei genauso zum Ziel führen wie ein Draufloshauen mit dem Schwert (Quelle: Homepage von Haunted Chocolatier).

5. Neue Engine, (fast) alles neu entwickelt

Zwar erinnern die ersten Einblicke von Haunted Chocolatier durchaus an das liebevoll gestaltete Stardew Valley, aber das liegt ohne Frage an ConcernedApe selbst. Haunted Chocolatier wird nämlich auf einer neuen C#/Monogame-Engine entwickelt, die mehr Möglichkeiten bietet, das Spiel zu gestalten (Quelle: FAQ zu Haunted Chocolatier).

Wann Haunted Chocolatier erscheinen wird, ist weiterhin ungewiss. Zwar ist als einziges bis jetzt der PC als Plattform bestätigt, aber ConcernedApe hat vor, das Spiel zum Release auch auf Konsolen und Co. zu veröffentlichen.