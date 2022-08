Nach PS5-Preiserhöhung: Das erwartet euch bei Xbox Series und Switch

Die PS5 wird teurer – was ist mit Switch und Xbox Series? (Bildquelle: GIGA)

Sony hat mit seiner PS5-Preiserhöhung für Empörung bei den Spielern gesorgt. Doch was sagen eigentlich Microsoft und Nintendo? Werden sie ihre Xbox Series X|S und Switch aufgrund der hohen Inflationsraten auch mit einem teureren Preisschild versehen? Von beiden Parteien gibt es Antworten.

Werden die Xbox Series X und Switch auch teurer?

Die Inflation betrifft uns alle, und jetzt hat Sony mit der PlayStation 5 erste Konsequenzen gezogen. In vielen Ländern – auch Deutschland – wird die Konsole zukünftig mehr kosten. Wie hoch Sony die Preisschraube drehen wird und alle Einzelheiten dazu lest ihr in diesem Artikel:

Doch wie sieht es bei der Konkurrenz aus, werden Microsoft und Nintendo nun auch nachziehen? Für die Xbox Series X|S gibt es vorerst Entwarnung. Kotaku hat bei Microsoft angefragt und eine Stellungnahme erhalten. Darin heißt es:

„Wir prüfen unser Geschäft laufend, um unseren Fans großartige Gaming-Optionen zu bieten. Unser vorgeschlagener Verkaufspreis für die Xbox Series S bleibt bei 299 US-Dollar und die Xbox Series X kostet 499 US-Dollar. Das bezieht sich auch auf andere Märkte und ihrer aktuellen Preisgestaltung.“

Darin wird klar, dass die beiden Konsolen-Modelle vorerst mit dem gewohnten Preis ausgestattet bleiben. Doch gibt es keine explizite Versicherung für die Zukunft. Sollte die Inflation weiter voranschreiten, könnte auch Microsoft neue Schlüsse ziehen und eine Preiserhöhung überdenken.

Was macht Nintendo?

Der japanische Konsolenhersteller hat nicht ganz so direkt auf die aktuelle Preiserhöhung der PS5 geantwortet. Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa hat allerdings vor kurzem in einem Interview gegenüber Nikkei Asia erwähnt, dass auch bei der Switch keine Preiserhöhung geplant ist. Genau heißt es dazu:

“Wir ziehen das momentan aus zwei Gründen nicht in Betracht. Damit wir einzigartige Unterhaltung gegenüber einer breiten Masse an Kunden bieten können, möchten wir verhindern Leute mit einem zu hohen Preis auszuschließen. […] Nintendo hat bis jetzt mehr als 100 Millionen Switch-Einheiten verkauft, und es ist wichtig den Schwung unseres gesamten Geschäfts beizubehalten.“

Nintendo möchte die Switch weiterhin in so viele Haushalte wie möglich bringen und sieht eine Preiserhöhung als mögliche Abschreckung vom Kauf. Ob sie diesen Kurs in Zukunft beibehalten werden, bleibt auch hier offen.

