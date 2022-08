GTA Online: 9 Dinge, die ihr in dem Open-World-Spiel vermisst

Welches Features könnten GTA Online noch besser machen? (Bild: Rockstar Games & GettyImages/Deagreez)

GTA Online wird zwar kontinuierlich von Rockstar Games erweitert und ausgebaut, dennoch gibt es auch Jahre später immer noch ein paar Features, die ihr in dem riesigen Open-World-Spiel vermisst.

9 GTA-Online-Features, die ihr euch von Rockstar wünscht

Wenn man mal vergleicht, welchen Inhalt GTA Online heute und damals zum Startschuss vor mehr als 8 Jahren bot, merkt man, dass Rockstar Games viel Zeit und Arbeit in den Online-Modus von GTA 5 gesteckt hat. Zahlreiche kostenlose Inhalts-Updates haben in den vergangenen Jahren den Funktionsumfang der Online-Welt von Los Santos stark erweitert – und auch einige „Quality of Life“-Verbesserungen haben ihren Weg ins Spiel gefunden.

Perfekt ist GTA Online jedoch eurer Meinung nach noch lange nicht. Wir haben euch auf Facebook gefragt, welche Features euch in Rockstars riesiger Open World auch heute noch fehlen – und ihr habt uns geantwortet. In den Kommentaren gab es etliche gute Vorschläge – wir haben für euch die neun herausgesucht, die verhältnismäßig oft genannt wurden oder uns besonders hellhörig haben werden lassen. Vorhang auf für die Funktionen, die GTA Online eurer Meinung nach noch besser machen würden: