The Last of Us Part 1: Funktioniert das legendäre Spiel auch heute noch?

Das Sommerloch neigt sich dem Ende entgegen: In dieser Woche erwarten euch einige spannende Spiele, bei dem das Remake eines PlayStation-3-Klassikers besonders hervorsticht.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection | 30. August

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Es ist der Sommer der Ninja Turtles: Im Juni hat bereits Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge die Herzen der Fans erobert und in diesen Tagen liefert Konami Nachschub. Der japanische Publisher veröffentlicht die Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, die gleich 13 Spiele der Comic-Helden umfasst.

Dabei handelt es sich um verschiedene Arcade-Spiele, sowie um Spiele, die in der 8- und 16-Bit-Ära der Konsolen ihren Höhepunkt hatten. Dazu zählt zum Beispiel auch der Klassiker und Fan-Favorit Turtles in Time, der einst 1992 für das SNES erschienen ist. Für die Collection wurden die Spiele optisch ein wenig aufgebessert, es gibt bei ausgewählten Spielen Online-Funktionen und ihr könnt jederzeit speichern und zurückspulen.

Der Release der Cowabunga Collection findet dabei für alle aktuellen Plattformen statt. Das heißt: PC, die beiden PlayStation-Konsolen, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch.

F1 Manager 2022 | 30. August

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Auch die Formel 1 ist in diesem Jahr doppelt vertreten: Neben F1 22, welches bereits seit einiger Zeit erhältlich ist, könnt ihr euch auch bald im F1 Manager 2022 beweisen. Dort dürft ihr dem Namen gerecht aber nicht selbst fahren, sondern kümmert euch um den gesamten Rennstall. Ihr müsst demnach Fahrer und Techniker einstellen, das Hauptquartier verbessern, neue Fahrzeugteile für das Auto bestellen oder anfertigen lassen und dabei immer das saisonale Budget im Auge behalten.

Auf der Strecke selbst müsst ihr dann von der Seite aus zeigen, dass ihr eine bessere Strategie als Ferrari in dieser Saison parat habt. Dabei könnt ihr vor dem Rennen bereits erste Einstellungen festlegen, aber angesichts von dynamischen Wetterereignissen oder Unfällen solltet ihr immer dazu bereit sein, die eigenen Vorgaben anzupassen. Dies beinhaltet unter anderem Boxenstopps, bestimmte Fahreranweisungen und die Wahl der Reifen.

Wie schon F1 22 enthält auch der F1 Manager 2022 zum Release das komplette Lizenzpaket der Formel 1. Spielbar ist die Umsetzung dann für PC und alle Konsolen mit Ausnahme der Nintendo Switch.

Destroy All Humans! 2: Reprobed | 30. August

PC / PS5 / Xbox Series X

Nachdem das Remake des ersten Teils recht erfolgreich gewesen ist, bringt Entwickler Black Forest Games nun auch die Fortsetzung von Destroy All Humans! in die Moderne. In Destroy All Humans! 2: Reprobed kehrt Alienprotagonist Crypto dieses Mal in den 1960er Jahren zurück auf die Erde.

Dabei geht es natürlich wieder darum, für jede Menge Chaos und Zerstörung zu sorgen. Vor allem der KGB steht im Fokus, denn der russische Geheimdienst hat kurzerhand euer Mutterschiff lahmgelegt. Gleichzeitig gibt es aber auch noch andere Feinde, die Crypto im Wege stehen. Zum Glück lassen sich Menschen gefangen nehmen, um aus ihnen einen spannenden DNS-Cocktail herzustellen, der die eigenen Fähigkeiten verbessert.

Neu ist, dass der Release des Remakes von Destroy All Humans! 2 nur für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X stattfindet. Vorerst werden weder die Nintendo Switch noch die älteren Konsolen bedient.

Call of the Wild: The Angler | 31. August

PC

Statt einer klassischen Fortsetzung geht es bei der Jagdsimulation Call of the Wild demnächst ums Fischen. Mit The Angler erscheint ein Spin-Off, welches sich natürlich dem Namen entsprechend nur ums Angeln dreht.

Die Entwickler versprechen eine offene Spielwelt, die ihr entweder alleine oder mit Freunden besucht, um die beste Angelstelle zu finden. Das Angeln soll authentisch nachgebildet werden und ihr müsst auch die jeweilige Wassertemperatur, die Tiefe und weitere Dinge beachten, damit Fische auch wirklich anbeißen.

Beim Release von Call of the Wild: The Angler ist zu beachten, dass dieser vorerst nur auf dem PC erfolgt. Es ist aber vorstellbar, dass in naher Zukunft auch die Konsolen bedient werden.

The Last of Us: Part 1 | 2. September

PS5

Benötigt ein Spiel von 2013, welches bereits ein Jahr später ein Remastered erhalten hat, unbedingt schon ein Remake? Über diese Frage lässt sich vortrefflich diskutieren, aber nichtsdestotrotz erscheint in diesen Tagen die Neuauflage von The Last of Us - jetzt mit dem Namenszusatz Part 1.

Dabei handelt es sich um ein wirkliches Remake, denn die Entwickler von Naughty Dog haben das Auftaktabenteuer von Joel und Ellie von Grund auf neu entwickelt. Das zeigt sich vor allem optisch: The Last of Us spielt visuell nun in einer Liga mit dem Nachfolger. Und auch spielerisch soll es ein paar Anpassungen geben, die das einstige PS3-Spiel ein Stück weit modernisieren.

Der Release des Remakes findet derweil wenig überraschend nur auf der PlayStation 5 statt. Eine Umsetzung für den PC ist ebenfalls bereits angekündigt, derzeit aber noch ohne Termin.

Zwei Remakes, eine große Remastered-Collection und zwei Sportarten, die kaum gegensätzlicher sein könnten: Die nächste Woche bietet spielerische Abwechslung und mit The Last of Us den Release eines weiteren großen PlayStation-Spiels.