One Piece Odyssey Ankündigungs-Trailer

Die Strohhutbande bricht zu neuen Abenteuern auf und ihr könnt bei One Piece Odyssey noch 2022 dabei sein. Wir haben uns das japanische Rollenspiel auf der Gamescom angeschaut und verraten euch, wie viel Gum-Gum-Action drin steckt.

Bandai Namco hat die Gamescom 2022 genutzt, um ihr vielfältiges Portfolio zu präsentieren. Wir haben uns direkt als erstes auf One Piece Odyssey gestürzt, das die Entwickler als ein "Original RPG" bezeichnen und uns mal wieder auf ein Abenteuer mit Ruffy, Nami, Zorro und Co. schickt. Wie viel klassisches Rollenspiel am Ende wirklich drin steckt, können wir nach der 15-minütigen Demo allerdings noch nicht genau sagen.

Wird Ruffy seine Crewmitglieder in One Piece Odyssey finden und die kaputte Thousand Sunny reparieren können? (Bild: Bandai Namco)

Das gilt leider auch für das Balancing: Im Zuge der Gamescom wurde ein kleiner Ausschnitt gezeigt, der möglichst viele Spielmechaniken vorführen sollte. Zu diesem Zweck ließen sich Gegner aus dem Anfangsgebiet problemlos wegpusten, da die Charaktere völlig überlevelt und mit unzähligen Skills ausgerüstet waren. Dieser Zustand spiegelt laut Bandai Namco nicht den endgültigen Spielstand wieder, macht es uns aber leider auch unmöglich, über das Balancing zu urteilen.

Spielt verschiedene Charaktere der Strohhutbande!

Die Mitglieder der Strohhutbande werden auf ihren Reisen von einem Sturm hart getroffen, der ihr geliebtes Schiff, die Thousand Sunny, schlimm beschädigt. An einem unbekannten Ufer gestrandet ist Kapitän Ruffy nicht nur verwirrt, sondern auch allein. So beginnt euer Abenteuer mit Ruffy auf einer gefährlichen Insel, um den Rest der Crew zu finden und die mysteriösen Ruinen zu erkunden.

Produzent Katsuaki Tsuzuki erklärt in einem Interview, dass man bei der Entstehung auch prominente Unterstützung an Bord geholt hat.

Sanji, Zorro, Nico Robin und Lysop sind als spielbare Charaktere für die neuen Abenteuer in One Piece Odyssey bereit! (Bild: Bandai Namco)

Eiichiro Oda, der Erfinder sowohl vom Manga als auch dem Anime One Piece, wurde für die Gestaltung neuer Charaktere und Monster rekrutiert. Auch bei der Story hat er mitgewirkt. Perfekt für alle, die seine zahlreichen Mangas inhaliert haben und vom Anime nicht genug bekommen können. Denn durch diese Kooperation werden sich neue Figuren und Geschichtsstränge gut in die große Welt von One Piece einfügen. Die Entwickler bezeichnen das Game als JRPG und als dramatisches Adventure - wir erhoffen uns also noch so einige Wendungen in der Geschichte.

Wie Bandai Namco bereits verraten hat, schlüpft ihr dieses Mal nicht nur in die Rolle von Monkey D. Ruffy, sondern dürft auch die anderen Mitglieder der Strohhutbande spielen. Neben dem Anführer sind nämlich Zorro, Nami, Lysop, Sanji, Chopper, Robin, Franky und Brook als spielbare Charaktere dabei. Außerdem gibt es wohl zwei neue Charaktere, die wir allerdings noch nicht nähger betrachten konnten. Während der kurzen Demo-Session auf der Gamescom 2022 durften wir allerdings nur Ruffy steuern.

Die Strohhutpiraten treffen auf ihren Abenteuern auf viele Charaktere und unbekannte Kreaturen. (Bild: Bandai Namco)

Charakterspezifische Fähigkeiten zur Erkundung nutzen

Auf Waford, einer eigens für das Spiel entworfenen Insel, startet ihr das Rollenspiel mit Monkey D. Ruffy. Es gibt recht große Areale zu erkunden, die sich dank verschiedener Erkundungsmechaniken wie Klettern und Springen, ziemlich offen anfühlen. Sobald ihr ein paar eurer Charaktere gefunden habt, könnt ihr die Insel Waford noch besser erkunden, da einige Abschnitte für Ruffy allein gesperrt sind. Zorro kann seine Schwerter nutzen, um Hindernisse zu durchschneiden und der kleine Chopper quetscht sich durch Lücken, für die der Rest zu groß ist.

Chopper ist klein genug, um sich in One Piece Odyssey durch Spalten zu quetschen. (Bild: Bandai Namco)

Wir konnten bisher nur einen Bruchteil dieser Funktionen selbst testen, können uns aber gut vorstellen, dass sie für Abwechslung im Abenteueralltag sorgen. Dadurch können die Entwickler den Spielfortschritt trotz großer Welt gut steuern und ihr findet euch vermutlich nie in einem Gebiet wieder, das (noch) zu schwer ist. Möglicherweise lassen sich auch besondere Schätze finden, wenn die Strohhutbande zu einem späteren Zeitpunkt in ein Anfangsgebiet zurückkehrt.

Rundenbasierte Kämpfe mit den Strohhutpiraten

Wenn ihr bereits andere One-Piece-Games spielt habt, seid ihr sicher an das Action-Genre und die blitzschnellen Kämpfe sowie Buttonmashing gewohnt. Das vergesst ihr hier bitte komplett. Denn One Piece Odyssey schickt die Strohhutpiraten in rundenbasierte Kämpfe – perfekt für ein Rollenspiel.

In One Piece Odyssey steht ihr in rundenbasierten Kämpfen auch ganz neuen Gegnern gegenüber. (Bild: Bandai Namco)

Wie ihr das aus anderen RPGs kennt, stehen den Teammitgliedern im Kampf verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Neben den normalen Angriffen, kann jede Figur charaktertypische Skills wirken. Nico Robin nutzt die Fähigkeiten ihrer Teufelsfrucht für verheerende Angriffe mit ihren Armen, während Zorro die coolsten Schwert-Skills auspackt. Und Ruffy kann selbstverständlich auf seine Gear-Fähigkeiten zurückgreifen. Da die Skills alle toll animiert sind, kommt sofort das Flair aus den Animes auf.

Prinzipiell hat das Gameplay hier auch wirklich Spaß gemacht. Da das Balancing in den Kämpfen aber in starkem Ungleichgewicht ist, möchten wir an dieser Stelle unsere Hand noch nicht ins virtuelle Feuer für die Spaßgarantie der Kämpfe legen. Optisch machen die Fights auf jeden Fall eine Menge her!

Meinung von Franziska Behner