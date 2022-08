Black Friday 2022: Alles, was ihr jetzt schon zu den Xbox-Deals wissen solltet

Xbox-Deals am Black Friday 2022: Alles, was ihr wissen müsst. (Bildquelle: spieletipps)

Der Black Friday wird 2022 wieder eine riesige Auswahl an Top-Deals mit sich bringen – auch für eure Xbox-Konsole könnt ihr euch an dem Shopping-Event voraussichtlich auf einige richtig starke Angebote freuen. Wir halten euch hier über alles Wissenswerte rund um die besten Xbox-Deals zum Black Friday auf dem Laufenden.

Der Black Friday wird auch 2022 wieder das Shopping-Highlight des Jahres. Das Event findet am 25. November statt, aber für gewöhnlich könnt ihr euch schon in den Wochen zuvor über zahlreiche Gaming-Deals freuen. Auch als Xbox-Fans kommt ihr voraussichtlich wieder voll auf eure Kosten. In den letzten Jahren gab es einige starke Angebote rund um die Xbox Series X|S und damit ist auch diesen November wieder zu rechnen.

Xbox-Deals: Spiele, Bundles und Zubehör im Angebot

Rund um den Black Friday wird es 2022 sehr wahrscheinlich wieder zahlreiche Xbox-Angebote geben, darunter vor allem im Preis reduzierte Spiele und Zubehör-Artikel wie günstige Controller in verschiedenen Ausführungen.

Das muss jedoch noch nicht alles sein, denn da sich die Verfügbarkeit der Xbox Series X|S in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, sind durchaus auch Konsolen-Bundles und -Angebote denkbar. Vor allem die Series S könnte wie im letzten Jahr günstiger erhältlich sein, aber möglicherweise könnte sogar die Series X in den Deal-Fokus rücken, schließlich ist die Konsole mittlerweile endlich relativ durchgängig verfügbar.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 11 Game-Pass-Geheimtipps, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet:

Black Friday: Vorbereitung ist alles

Damit ihr während der Shopping-Wochen im November nicht von den Angeboten überrumpelt werdet, ist es sinnvoll, euch vorher eine Wunschliste zu erstellen . Somit könnt ihr einfacher den Überblick darüber behalten, was ihr eigentlich kaufen möchtet.

Wenn ihr am Black Friday aus den Vollen schöpfen wollt, empfiehlt sich in jedem Fall ein Amazon-Prime-Abo. Falls ihr noch keine Mitglieder seid, könnt ihr den Service übrigens 30 Tage lang gratis testen.

In unserem Übersichtsartikel werdet ihr immer über die besten Gaming-Deals rund um den Black Friday 2022 informiert.