Emotional Damage: 9 Spiele, die euch für immer traumatisieren

Der Anfang von Resident Evil 7 ist nichts für schwache Nerven. (Bild: Capcom)

Wir haben euch auf Facebook gefragt, welches Spiel oder welche Szene aus einem Spiel euch besonders traumatisiert hat. Ihr habt zahlreich geantwortet und das Ergebnis findet ihr in dieser Bilderstrecke. Darunter befinden sich brutale Horrorspiele, aber auch echte Klassiker. Es sind sogar Games dabei mit denen ihr gar nicht rechnet.

Diese Spiele werdet ihr niemals vergessen

In der Regel verbinden Gamer schöne Erinnerungen mit dem Thema Videospiele! Es gibt aber auch Spiele, Level oder bestimmte Momente, die sich regelrecht in das Gedächtnis gebrannt haben, weil sie besonders traumatisch waren. Das hat ganz unterschiedliche Gründe: Vielleicht wart ihr für das eine oder andere Horrorspiel noch zu jung oder aber eure persönliche Bindung zu dem Spiel war so stark, dass jede Wendung euch in Mitleidenschaft gezogen hat.

Entsprechend bunt sind auch die Antworten auf Facebook, die ihr uns gegeben habt. Wir wollten nämlich von euch wissen, welches Videospiel euch besonders traumatisiert hat. Dabei ging es aber nicht nur um gewalttätige Spiele, sondern auch um Ängste oder Spiele, die euch emotional gebrochen haben.

Die folgenden neun Spiele wurden dabei auffallend oft genannt oder haben in Form von Likes die meiste Zustimmung von euch erhalten:

Wichtige Anmerkung zum Artikel

Passend zum Thema wollen wir an dieser Stelle auch noch festhalten, dass der Begriff „Trauma“ in diesem Artikel natürlich nicht vergleichbar mit einem echten Trauma ist. Wie das zum Beispiel Opfer von Gewalt- oder Sexualverbrechen erleiden können. Wir verwenden den Begriff als besonders starkes Synonym für einen extrem prägenden Moment in eurer Gaming-Geschichte.

Falls ihr allerdings unter einem tatsächlichen Trauma leidet oder jemanden kennt, der mit solch einem Problem zu kämpfen hat, dann findet ihr unter diesem Link alle nötigen Informationen zu dem Thema. Darunter befinden sich auch erste Anlaufstellen, die euch professionell helfen können.