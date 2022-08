Für Indie-Fans: 5 kommende Geheimtipps, die verdächtig nach Hit riechen

Habt ihr diese Indie-Games auf dem Schirm? Blind Fate: Edo no Yami hat einiges auf dem Kasten. (Bildquelle: 101XP)

Die Indie Arena Booth ist in vollem Gange und lockt während der Gamescom 2022 wieder mit jeder Menge Indie-Schätzen. Wir haben die über 100 Games einmal genauer unter die Lupe genommen und euch fünf Geheimtipps herausgesucht, die ihr unbedingt auf dem Schirm haben solltet.

Welche Perlen gibt es in der Indie Arena Booth?

Während der gamescom 2022 ist ein Besuch in der Indie Arena Booth eigentlich Pflicht. Denn dort finden sich jedes Jahr abseits des Mainstreams echte Geheimtipps. Ob geniales Spielkonzept, innovative Spielmechanik oder künstlerisches Meisterwerk – der Tisch ist reich gedeckt.

Wir wollen euch fünf Spiele vorstellen, die herausstechen und zum nächsten großen Überraschungs-Hit werden könnten. Das Beste: Wenn euch eines der Games gefällt, könnt ihr euch gleich selbst virtuell in die Indie Arena Booth stürzen und dort bequem exklusive Demos anspielen. Oder ihr schaut einfach auf der eigens erstellten Event-Seite auf Steam vorbei.

The Wandering Village

Genre: Simulation, Strategie

Plattform: PC und Xbox

Release: September 2022

Zur Steam-Demo

Freunde der Aufbaustrategie sollten The Wandering Village auschecken. Darin erbaut ihr eure Siedlung auf dem Rücken einer riesigen Kreatur, die auf eurer Reise durch verschiedene Biome wandert. Dies macht den besonderen Reiz des Games aus.

Denn ihr seid dadurch mit unterschiedlichen Bedingungen und Bedrohungen konfrontiert. Zudem würzen etliche Survival-Elemente das Spielkonzept und sorgen für noch mehr Spannung. Hier könnt ihr in den aktuellen Trailer von The Wandering Village reinschauen:

Cultic

Genre: FPS-Shooter, Action

Plattform: PC

Release: Bald, kein offizielles Datum bekannt

Zur Steam-Demo

Ihr mögt es derber und habt Gefallen an Kult-Shootern wie Doom? Dann ist Cultic genau das Richtige für euch. Der Shooter besticht durch eine schicke Pixel-Optik, schnelle und actiongeladene Schusswechsel sowie eine volle Dröhnung Musik auf den Ohren. Schaut euch das turbulente Treiben am besten einmal in diesem Trailer an:

The Last Worker

Genre: Adventure

Plattform: PC, Xbox, PlayStation und Switch

Release: 19. Oktober 2022

Wie wäre es mit einer Ladung humorvoller und düsterer Kapitalismus-Kritik? Das bietet The Last Worker. Hier spielt ihr einen Angestellten eines Versand-Riesen und müsst mit den Anstrengungen einer zunehmend automatisierten Welt zurechtkommen. Eine fesselnde Geschichte in der Ego-Perspektive ist hier Programm. Schaut euch den Trailer zum Abenteuer mit Starbesetzung einmal an:

Lightyear Frontier

Genre: Abenteuer, Simulation, Open World

Plattform: PC und Xbox

Release: Frühling 2023

In diesem Open-World-Game wartet wuseliger Farming-Spaß auf euch. Anstatt dabei eine herkömmliche Farm wie in Stardew Valley zu hüten, müsst ihr euch hier auf einem weit entfernten Planeten zurechtfinden. Das heißt: die Wildnis erkunden, fremdartige Rohstoffe sammeln, Craften und Alien-Pflanzen züchten. Das Ganze könnt ihr sogar im Multiplayer mit bis zu drei Freunden erleben. Schaut euch das bunte und entspannte Abenteuer gleich einmal im Trailer an:

Blind Fate: Edo No Yami

Genre: Action, Abenteuer

Plattform: PC, Xbox, PlayStation und Switch

Release: 15. September 2022

Zur Steam-Demo

Knallharte Action dürft ihr in Blind Fate: Edo No Yami erwarten. Schnetzelt euch mit eurem Katana durch Roboter und nutzt coole Hightech-Implantate, um euch mit nützlichen Skills auszurüsten, die eure Sinne schärfen. Denn euer Charakter ist blind und kann nur auf seine Sensoren vertrauen.

Die Welt bildet dabei eine gelungene Mischung aus Sci-Fi und Altertum und lässt Herzen von Cyberpunk- aber auch Apokalypse-Fans höher schlagen. Hier geht es zum Trailer von Blind Fate: Edo No Yami:

Ihr wollt weitere Games der Indie Arena Booth auschecken und durch die Stände schlendern? Dann springt doch direkt ins Browsergame – es ist noch bis zum 28. August online:

Zur digitalen Indie Arena Booth

Hier findet ihr zusätzlich alle Infos zur Indie Arena Booth auf einen Blick: