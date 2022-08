Kostenlos in der Indie Arena Booth: Zockt über 120 kommende Spiele-Hits an

Indie Arena Booth 2022: Spiele-Lineup

Ihr seid echte Indie-Fans und braucht neues Spiele-Futter? Dann solltet ihr der Indie Arena Booth auf der gamescom 2022 unbedingt einen Besuch abstatten. Die Area wartet vor Ort in Köln, aber auch als digitales Event auf euch. In einem spannenden Online-Game könnt ihr mit eurem Avatar über 130 Indie-Hits auschecken und viele sogar in einer exklusiven Demo anzocken. Wir haben euch alle wichtigen Infos zur Indie Arena Booth zusammengefasst.

Indie Arena Booth: Alles auf einen Blick

Wann findet sie statt? 24. bis 28. August 2022

24. bis 28. August 2022 Wo findet sie statt? Vor Ort in Köln und digital als Online-Erlebnis

Vor Ort in Köln und digital als Online-Erlebnis Was gibt es zu sehen? Über 130 Indie-Spiele aus über 30 Ländern

Wie jedes Jahr könnt ihr die Indie Arena Booth in einem coolen, interaktiven Browsergame mit eurem Avatar erkunden und die Stände virtuell besuchen. Dieses Jahr trägt es den frohlockenden Namen "Indie Arena Brawl of Love" und hält acht kreative Welten bereit – Zeit zu sammeln und leveln.

Hier gelangt ihr direkt ins Browsergame der Indie Arena Booth:

Zum Online-Game

Nach zwei langen Jahren Pause kehrt die Booth allerdings auch in die Messehallen der gamescom in Köln zurück. Das Festival der Indie-Spiele kann mit Weltneuheiten und spannenden Enthüllungen aufwarten. Seid die ersten, die ihre Hände an heiß erwartete Games legen.

Für Fans von Nintendo-Spielen gibt es dieses mal eine besondere Nintendo Switch Area, in der ihr acht neue Indie-Games für die Konsole ausprobieren könnt.

Freut euch auf einen bunten Haufen an Genres von namhaften Publishern und Studios wie Daedalic Entertainment, Raw Fury und Ravenscourt.

Steam, GOG und Twitch sind auch dabei

Neben den Ständen vor Ort und dem Browsergame findet ihr auf Steam ein Festival extra für die Indie Arena Booth. Dort könnt ihr nach Herzenslust über Hunderte exklusive Demos der neuen Indie-Perlen ausprobieren – und das sogar bis nach der gamescom am 30. August. Zudem gibt es spezielle Rabattaktionen. So auch bei GOG.

Wenn euch nach noch mehr Programm zumute ist, könnt ihr auch noch auf Twitch vorbeischauen. Dort wird das Event von mehreren Livestreams begleitet und bietet jede Menge Unterhaltung mit bekannten Streamern und YouTubern.

Ihr wollt einmal alle Spiele der Indie Arena Booth einzeln auschecken? Dann schaut euch das gesamte Lineup auf der offiziellen Webseite an. Oder wollt ihr euch mit anderen Gamern austauschen? Dann ab in den hauseigenen Discord!

