Steam-Geheimtipp: Asiatisches Horrorspiel wird euch das Fürchten lehren

Fans von Horrorspielen und asiatischer Folklore aufgepasst! Auf Steam gibt es einen neuen Schocker, der es in sich hat. Wir verraten euch, was es mit The Bridge Curse: Road to Salvation auf sich hat und was die Steam-Community von dem Horrorspiel hält.

Für Fans von Ju-on: The Grudge

Steam-User und Horrorfans kommen derzeit voll auf ihre Kosten. Auf der einen Seite begeistert Ghost Watchers die Multiplayer-Spieler und auf der anderen Seite gruseln sich Einzelspieler in The Mortuary Assistant die Seele aus dem Leib.

Nun gesellt sich mit The Bridge Curse: Road to Salvation ein neuer Horror-Hit dazu. Diesmal mit asiatischen Wurzeln. Das Spiel verschlägt euch an eine taiwanesische Uni, wo ihr in die Rolle von sechs Schülern schlüpft. Die Gruppe muss einen unheimlichen Fluch überwinden, der im Zusammenhang mit einer Geistererscheinung steht. Klassisches Albtraum-Material also.

Kleiner Preis, aber viel Horror

The Bridge Curse: Road to Salvation basiert auf einer bekannten taiwanesischen Horrorgeschichte und konfrontiert euch mit Gameplay, wie ihr es vielleicht aus den Outlast-Spielen kennt. So erkundet ihr die Uni aus der Ego-Perspektive, löst Rätsel und findet Hinweise, die die Geschichte Stück für Stück preisgeben. Dabei seid ihr stets auf der Hut vor dem weiblichen Geist, der euch in den Nacken atmet.

Ähnlich wie in Outlast bleibt nur die Flucht und das Verstecken. Waffen oder andere Möglichkeiten sich zu verteidigen gibt es nicht. Stellt euch also auf unheimliche Momente, panische Schreie und einige virtuelle Tode ein.

Die Steam-Community liebt das asiatische Schauermärchen jedenfalls und vergibt im Schnitt 90 Prozent positive Rezensionen. Dabei wird vor allem die interessante Story und die intensive Atmosphäre gelobt. Neutral bewertet wird dagegen die verhältnismäßig kurze Spielzeit von vier Stunden.

Das Horrorspiel kostet allerdings auch nur 16,79 Euro. Wer übrigens bis zum 31. August zuschlägt, der erhält 10-Prozent-Rabatt auf das Game.