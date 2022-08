Steam-Comeback: Strategiespiel dank Sale wieder an der Chart-Spitze

Age of Empires 4 ist zurück in den Steam-Charts. (Bild: Xbox Game Studios)

Nachdem sich Total War: Warhammer in der vergangenen Woche ebenfalls zurück an die Spitze der Steam-Charts gekämpft hat, folgt nun das nächste Strategiespiel. Age of Empires 4 ist durch eine Rabattaktion und einem kostenlosen Wochenende wieder ganz vorne mit dabei.

Age of Empires 4 erobert Steam-Charts

Es gibt wohl keinen Strategie-Fan, der die „Age of Empires“-Reihe nicht kennt. Der erste Teil ist ein Klassiker, der Zweite hat unter Fans fast Kult-Status und am Dritten scheiden sich die Geister. Über Age of Empires 4 ist das finale Urteil noch nicht gesprochen. Falls ihr euch selbst eine Meinung bilden wollt, ist jetzt gerade ein günstiger Zeitpunkt.

Aktuell ist Age of Empires 4 für bei Steam um 50 Prozent auf 25 Euro reduziert. Das Angebot gilt noch bis 19 Uhr deutscher Zeit am heutigen 29. August 2022. Das Spiel ist bereits das ganze Wochenende reduziert, weswegen es bei den Topsellern auf Steam auch zurzeit den ersten Platz für sich beansprucht. (Quelle: Steam). Außerdem war AOE 4 das Wochenende über kostenlos spielbar und auch das geht noch heute bis zu oben genannten Uhrzeit. Die Downloadgröße beträgt etwa 50 GB.

Nicht nur Age of Empires ist ein Muss für Strategiefans:

Für wen lohnt sich AOE 4?

Age of Empires 4 ist wie die Vorgänger ein klassisches Echtzeitstrategiespiel, bei dem ihr eine Basis aufbaut, Ressourcen sammelt, eine Armee aushebt und den Gegner angreift. Das könnt ihr in der Einzelspielerkampagne machen, die mit einem sehr dokumentarischen Charakter durch verschiedene Ereignisse des Mittelalters führt. Dazu kommen Mehrspielerpartien alleine oder im Team gegen andere Spieler. Age of Empires 2 hat sich in den Bereichen E-Sport und Streaming in den letzten Jahren seine Nische geschaffen und eine beständige Community aufgebaut. Ein voller Wechsel zu AOE 4 ist hier noch nicht passiert.

Steam und Strategiespiele

Das Thema Strategie ist aktuell bei Steam hoch im Kurs. Die Total-War-Reihe erlebte ebenfalls dank eines noch immer anhaltenden Sales eine ähnliche Renaissance. Diese hängt aber auch mit dem Erscheinen von Immortal Empires zusammen. Was genau es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier: