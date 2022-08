spieletipp: Spielt kostenlose Demos von verfluchten PS1-Games

Neue verfluchte PS1-Spiele sind da! Spielt 18 kostenlose Demos, um auf den Geschmack vom Indie-Pixel-Horror zu kommen. (Bildquelle: 2 Left Thumbs)

Da steckt etwas in Pixelhorror, das einem die Haare zu Berge stehen lässt: Der Gedanke an alte, verloren gegangene PS1-Spiele, die wieder aufgetaucht sind; blutige Pixelwelten, in denen ihr zuweilen nicht erkennt, von wo aus euch das Böse beobachtet. Die Indie-Nische an Pixel-Horror ist groß (was gut so ist) und jetzt könnt ihr ganze 18 neue Horrorwerke ausprobieren.

18 kostenlose Horror-Demos: Haunted PS1 Demo Disk ist zurück

Zugegeben, Halloween ist noch ein bisschen hin. Andererseits braucht man kaum einen besonderen Tag, um sich so richtig erschrecken zu lassen, oder? Mit der neuen Haunted PS1 Demo Disc: Spectral Mall könnt ihr euren Abend deutlich verschlimmern, indem ihr euch im Dunkeln vor den PC setzt, Kopfhörer benutzt und die 18 kostenlosen Horror-Demos ausprobiert.

Was ist Haunted PS1 Demo Disc? Fans von pixeligem Horror sollten hier ganz genau hinhören, denn die verfluchten Indie-Horrorspielesammlungen gibt es schon seit 2020. Mit jährlichem Release auf der Indie-Plattform Itch.io zeigen sie euch die momentan besten Horrorperlen der Indie-Ecke, wobei der Fokus auf PixelArt-Spielen liegt, die an die gute, alte PS1-Ära erinnern.

Falls ihr also blitzblanke Grafik à la Resident Evil 7 erwartet, seid ihr hier an der falschen Adresse. Aber lasst euch eines gesagt sein: Wer sich darauf einlässt, der wird bemerken, dass Pixel genauso gruselig sein können wie realistische Next-Gen-Umgebungen.

Lasst euch den absolut durchgeknallten Trailer von Haunted PS1 Demo Disc: Spectral Mall nicht entgehen:

Probiert es einfach, es ist immerhin kostenlos

Nicht alle Demos auf der Spielesammlung werden euch direkt umhauen – zumindest sind das meine Erfahrungen mit den vorherigen Haunted-Demo-Disc-Versionen. Horror ist immerhin irgendwie Geschmackssache. Das Gute ist aber, dass ihr hier wirklich eine große Auswahl habt: Schaut euch die Bilder und Beschreibungen auf der offiziellen Itch.io-Seite zur Demo Disc an und entscheidet, welche verfluchte Demo ihr zuerst testen wollt.

Die kompletten Spiele werden im Laufe des Jahres erscheinen, einige davon auf Steam, andere auf Itch.io. Viel Geld werdet ihr wahrscheinlich für keines der Games ausgeben müssen – wenngleich ihr durchaus mehr bei Itch.io bezahlen dürft, falls ihr den Entwickler unterstützen wollt.

Die Haunted PS1 Demo Disc: Spectral Mall ist am 28. August 2022 erschienen und kann kostenlos von euch auf Itch.io heruntergeladen werden.