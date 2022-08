Xbox: Ubisoft-Hits stürmen dank Mega-Rabatte die Charts

Ubisoft-Hits stürmen die Xbox-Charts dank Riesen-Rabatt. (Bildquelle: spieletipps)

Aktuell sind viele verschiedene Ubisoft-Hits im Xbox-Store stark reduziert und teilweise schon für unter 10 Euro zu haben – kein Wunder also, dass Assassin’s Creed, Far Cry und andere namhafte Spiele des Publishers derzeit die Bestseller-Charts der Plattform dominieren.

Publisher Ubisoft ist aktuell auffallend stark in den Xbox-Bestseller-Charts vertreten – Far Cry 6, Assassin’s Creed: Valhalla und Ghost Recon: Breakpoint befinden sich allesamt in den Top 5, während dahinter auch ältere Klassiker aus der Versenkung auftauchen und teilweise schon für weniger als 5 Euro zu haben sind.

Assassin’s Creed, Far Cry & mehr: Ubisoft-Hits im Angebot

Im Xbox-Store könnt ihr euch momentan zahlreiche Ubisoft-Spiele zu stark reduzierten Preisen schnappen – und angesichts der Platzierungen in den Topseller-Charts lassen sich viele Gamer diese Chance nicht entgehen.

Hier geht’s zu den Xbox-Bestsellern!

Far Cry 6 kostet aktuell nur 27,99 Euro statt 69,99 Euro und hat sich mit diesem überaus stattlichen Rabatt auf Platz 2 der Charts geschoben. Assassin’s Creed: Valhalla hat sich mit dem gleichen Angebot Rang 3 gesichert, nur EAs FIFA 22 ist aktuell noch beliebter auf der Plattform. Das Original-Abenteuer Assassin’s Creed hat sich dagegen den vierten Platz gekrallt – es ist von 9,99 Euro auf 2,99 Euro heruntergesetzt.

Xbox: Riesen-Rabatte dominieren die Verkaufscharts

Mit Assassin’s Creed: Unity, Assassin’s Creed: Revelations, Rainbow Six Siege, Far Cry 3 und weiteren Hits sind derzeit viele Einträge der beliebtesten Ubisoft-Franchises im Angebot und somit in den Xbox-Topseller gelandet. Für einen beachtlichen Überraschungserfolg sorgt außerdem Monopoly Plus, das von 14,99 Euro auf 4,49 Euro heruntergesetzt wurde und es sich derzeit direkt hinter Grand Theft Auto 5 auf Platz 7 der Charts bequem gemacht hat.

