Nintendo Switch im Preisverfall: Hit-Konsole kratzt an der 250-Euro-Marke

Die Nintendo Switch gibt es bei eBay gerade für 251,99 Euro – dank eines Rabattcodes! (Bild: spieletipps)

Obwohl die Nintendo Switch inzwischen einige Jahre auf dem Buckel hat, ist die kompakte Handheld-Konsole erstaunlich preisstabil. Nur selten wird sie deutlich unterm UVP verkauft – doch gerade ist das der Fall! Auf eBay könnt ihr die Hit-Konsole für 251,99 Euro sichern. Wir zeigen euch, wie ihr das anstellt.

Nintendo Switch bei eBay für 251,99 Euro

299,99 Euro gibt Nintendo als UVP für die beliebte Switch an – nicht gerade günstig. Vor allem wenn man bedenkt, dass in der Handheld-Konsole inzwischen vollkommen überholte Hardware steckt. Trotzdem ist die Nintendo Switch oftmals nur 20 bis 30 Euro günstiger zu haben – dicke Rabattaktionen sind eine Seltenheit.

Doch genau so eine gibt es gerade auf eBay. MediaMarkt verkauft über die Marktplatz-Plattform die neue Version der normalen Nintendo Switch (Neon-Rot/Neon-Blau) für 251,99 Euro (bei eBay anschauen). Um euch die Konsole zum Angebotspreis zu sichern, müsst ihr an der Kasse lediglich den Rabattcode PLAYER eingeben. Dieser sorgt dafür, dass 28,00 Euro abgezogen werden – statt 279,99 Euro bezahlt ihr dann nur noch 251,99 Euro. Der Versand erfolgt übrigens kostenlos.

Wer vom Angebot Gebrauch machen will, sollte sich beeilen. Einerseits ist es gut möglich, dass MediaMarkt nur noch wenige Konsolen auf Lager hat und diese schnell ausverkauft sind. Andererseits läuft der Rabattcode am 31. August 2022 ab.

Nintendo Switch bei eBay anschauen

Nintendo Switch Neon-Rot/Neon-Blau (neue Edition) Mit Code PLAYER nochmal 28,00 Euro sparen und die Switch für 251,99 Euro abstauben! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2022 15:53 Uhr

Switch im Preisverfall: So hat sich der Preis der Nintendo-Konsole entwickelt

Ein Blick auf den Preisverlauf der Nintendo Switch zeigt: So günstig wie jetzt ist die Hit-Konsole nur selten. Oftmals wird ein solches Preisniveau nur an speziellen Schnäppchenevents erreicht – etwa am Black Friday oder Prime Day:

Richtig dicke Ausreißer nach unten gibt es beim Preis der Nintendo Switch nur selten. (Bild: Idealo)

Für 251,99 Euro macht man bei diesem Angebot für die Nintendo Switch auf jeden Fall nichts falsch – zumal mit MediaMarkt ein seriöser Händler als Verkäufer agiert. Dass der Versand dann auch noch kostenlos erfolgt, ist quasi die Kirsche auf der Switch-Sahnetorte.

Nintendo Switch bei eBay anschauen

Normale Switch? Oder doch lieber das teurere OLED-Modell? Wir verraten euch, für wen sich der Aufpreis lohnt:

Wer noch keine Switch sein Eigen nennt, das teurere OLED-Modell nicht braucht, da er sowieso hauptsächlich am Fernseher spielt und sie schon lange auf der Wunschliste hat, kann jetzt bedenkenlos zuschlagen.