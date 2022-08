Nicht allein spielen: Creepypasta-Phänomen erklimmt Steam-Charts

Eine dunkle Geschichte geistert durch das Internet, und das passende Spiel dazu erklimmt die weltweiten Steam-Charts. (Bildquelle: MrFatcat)

Ihr fallt durch eine Wand und als ihr aufwacht, riecht es nach nassem Teppich: Ihr seid in den Backrooms – den Hinterzimmern – einem paranormalen Ort, der natürlich als Creepypasta im Internet geboren wurde. Das passende Spiel dazu lädt euch ein, dieses Labyrinth mit euren Freunden zu erkunden. Aber Vorsicht: Es wird gruselig.

Creepypasta-Phänomen erobert Steam

Es riecht nach nassem Teppich, wenn ihr die sagenumwobenen Backrooms betretet: Ein Labyrinth aus büroähnlichen Räumlichkeiten, die Wände in ekligem Gelb tapeziert und ein nervtötendes Surren von Leuchtstofflampen in der Luft. Immer mehr leere Räume bauen sich vor euch auf, doch im grellen Licht verbergen sich zuweilen furcheinflößende Wesen, die euch an den Kragen wollen.

Die moderne Internetsage der Backrooms kann bis auf einen 4Chan-Post zurückgeführt werden, in dem gruselige Bilder diskutiert wurden. Nach und nach haben Horrorfans eine Geschichte zur Hinterzimmerhölle erfunden und seit einigen Jahren könnt ihr auf YouTube wie auch auf Steam etliche Backroom-Ableger finden, die euch in das gelbe Labyrinth entführen.

Inside The Backrooms ist ein neuer Ableger aus dem Sub-Horrorgenre, schickt euch aber nicht allein in die Hinterzimmer: Im Koop-Modus mit bis zu 4 Spielern wandert ihr durch Hinterzimmer, in denen es nur so vor gruseligen Anomalien und unheimlichen Wesen wimmelt. Das Ziel ist schnell erraten: Findet einen Ausweg aus der Bürohölle oder bleibt für immer dort verschollen.

Inside the Backrooms – offizieller Trailer

Günstiger Koop-Horror für Steam-Spieler

Das Horrorspiel ist kürzlich in der weltweiten Topseller-Liste auf Steam aufgestiegen, bietet einen VR-Modus und kostet nur 3,99 Euro (Quelle: Steam). Ein Schnäppchen, falls ihr auf der Suche nach einem gruseligen Koop-Spiel seid.

Inside The Backrooms bietet derzeit vier Level und befindet sich im Early Access. Die unheimlichen Anomalien in den Hinterzimmern orientieren sich derweil an Horror-Memes- und -Creepypastas. Glaubt aber bloß nicht, dass es lustig ist, nur weil Memes mit dabei sind.