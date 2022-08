Steam-Überraschung: Manager-Spiel ist beliebter als Hogwarts Legacy

F1 Manager 2022: Offizieller Launch-Trailer

Die Steam-Charts sind immer für eine Überraschung gut: Obwohl Hogwarts Legacy wohl zu einem der meist erwarteten Spiele der Plattform gehört, schiebt sich jetzt ein Manager-Spiel an dem Open-World-RPG vorbei. Um welches Game es sich dabei handelt und warum die PC-Spieler es gerade fleißig in den digitalen Einkaufskorb verfrachten, schauen wir uns jetzt einmal genauer an.

F1 Manager 2022 noch vor Release ein Steam-Hit

Die Topseller von Steam sind gewohnt in reger Bewegung und zeigen die aktuellen Trends des PC-Gamings. Ganz oben macht es sich momentan der Strategie-Gigant Age of Empires 4 gemütlich – dicker Rabattaktion sei Dank.

Doch gleich dahinter schießt ein echter Newcomer auf den zweiten Platz des Treppchens. Dabei handelt es sich um den F1 Manager 2022, der noch nicht einmal seine Veröffentlichung gefeiert hat. Und dennoch schlagen die Fans bei den Vorbestellungen ordentlich zu (Quelle: Steam).

Die Rennsportsimulation von Frontier Developments steht aber schon in den Startlöchern – am 30. August ist Release-Termin. Ein Grund für die guten Vorverkäufe dürfte auch in dem kleinen Rabatt von 10 Prozent liegen, mit dem ihr das Spiel aktuell für 49,49 Euro statt der regulären 54,99 ergattern könnt. Neben der Ersparnis gibt es noch einen weiteren attraktiven Grund für die Vorbestellung: Einen Early Access von ganzen fünf Tagen.

Um was geht es im F1 Manager 2022?

Für Fans der Formel 1 dürfte die Management-Simulation der wahrgewordene Traum sein. Frontier Developments haben mit dem Start ihrer Reihe einen echten Volltreffer gelandet. Denn der F1 Manager hält die vollständige F1-Lizenz und bietet euch somit Zugang zu allen offiziellen Fahrern und Teams des Jahres 2022.

Die realitätsgetreue Darstellung ist ein weiteres Schmankerl der Simulation. Im Karrieremodus wählt und leitet ihr ein eigenes F1-Team – vom Konstrukteur des Autos bis zum Starfahrer. Ihr müsst die Teambesitzer zufriedenstellen, Vorgaben und Ziele erreichen und am Ende schwarze Zahlen schreiben.

Und auch am Design eures Fahrzeugs darf geschraubt werden – ihr entscheidet, welche Fahrzeugteile am Ende ins Rennen gehen und damit hoffentlich zum Sieg führen.

Im Rennen warten die aus TV-Übertragungen gewohnten Aufgaben auf euch: Boxenstopp-Strategie, Reifenwechsel, Fahreranweisungen und mehr. Doch auch plötzlich auftretende Wetterumschwünge und wechselnde Streckenbedingungen verlangen ein dynamisches Handeln von euch.

Was sagen die Spieler?

Auf Steam selbst finden sich noch keine Rezensionen zum Spiel, doch Spielende mit Vorabzugang haben sich schon vereinzelt auf Metacritic zu Wort gemeldet. Da zeichnen die Reviews ein durchwachsenes Bild. Dort erreicht der F1 Manager zurzeit einen User-Score von 6.6. Allerdings handelt es sich dabei auch gerade einmal um 11 Rezensionen (Quelle: Metacritic).

Die Kritiker bemängeln die fehlende Spieltiefe und schreiben, dass zwischen den Rennen wenig zu tun sei. Lediglich die Grafik und das Audio können voll überzeugen. Befürworter sagen, dass die Simulation ein Must-Have für jeden Formel-1-Fan ist. Es gäbe viele Features und das Gameplay sei mehr als spaßig.

Wie es am Ende bei den PC-Spielern bei Steam abschneiden wird, wird wohl erst der Release am 30. August zeigen.