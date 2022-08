Hype vorbei? Multiplayer-Hit rennen die Steam-Spieler weg

Die aktuellen Spielerzahlen von Multiversus sehen nicht gut aus. (Bild: Warner Bros. & GettyImages/coffeekai)

Nach nur einem Monat hat der kostenlose Lizenz-Brawler Multiversus einen Großteil seiner Spieler verloren! Ist der Hype um das Game also bereits wieder vorbei? Wir fassen euch alle Details zusammen und verraten, was der einstige Multiplayer-Hit für die Zukunft geplant hat.

Entwickelt sich Multiversus zum Flop?

Mit Multiversus hat Publisher Warner Bros. am 19. Juli 2022 eine kostenlose Alternative zu Super Smash Bros. auf den Markt gebracht. Und zumindest der Start war ein voller Erfolg! Mehr als 150.000 Spieler konnte der Brawler auf seine Server locken – und das sind nur die Zahlen von Steam.

Allerdings war dieser Hype nur von kurzer Dauer, denn wie aktuelle Daten zeigen, sind die aktiven Spielerzahlen von Multiversus zwischenzeitlich auf unter 10.000 User gefallen. Der Peak pro Tag beläuft sich zwar auf etwas mehr als 29.000 Spieler, aber der Abwärtstrend ist klar erkennbar.

Multiversus versteht sich als kostenlose Alternative zu Super Smash Bros. (Bild: Warner Bros.)

Zu wenig Content und das F2P-Modell

Woran liegt das? Das Spiel selbst schneidet auf Steam zwar gut ab, 87 Prozent der Spieler vergeben ein positives Fazit, allerdings mangelt es dem Brawler wohl einfach an ausreichend Content. Es gibt keine Items oder abwechslungsreiche Modi.

So sind die Spieler aktuell darauf beschränkt in den immer gleichen Arenen gegeneinander anzutreten – entweder 1 gegen 1, 2 gegen 2 oder jeder gegen jeden. Und da sich die meisten Figuren hinter einer Paywall befinden, können auch immer nur die selben vier Charaktere ausgewählt werden.

Entwickler Player First Games kümmert sich zwar bereits um neue Inhalte, aber die Mehrheit der User hat offenbar nach ein paar Runden bereits die Lust an dem vielversprechenden Titel verloren. Es bleibt also fraglich, ob neue Figuren wie Antiheld Black Adam das Blatt noch wenden können. Zumal diese ja wieder hinter einer Paywall veröffentlicht werden.

Falls ihr der englischen Sprache mächtig seid, dann empfiehlt sich an dieser Stelle auch das Video von videogamedunkey, der auf humoristische Weise weitere Probleme von Multiversus benennt: