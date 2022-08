Lovecraft's Untold Stories – Gameplay-Trailer

Nicht nur Steam und Epic Games verschenken immer wieder Mal PC-Spiele, auch GOG zieht ab und an die Spendierhosen an. Dieses Mal verschenkt der Shop Lovecraft’s Untold Stories – ein düsteres Action-Roguelike mit Pixeloptik. Erste Spielszenen gibt es im oben eingebundenen Gameplay-Trailer zu sehen.

GOG verschenkt Lovecraft’s Untold Stories

Schon wieder keinen Plan, was ihr zocken sollt? Dann hat GOG eventuell genau das richtige für euch. Denn die DRM-freie Steam-Alternative verschenkt gerade ein Action-Roguelike mit RPG-Elementen, das den Namen Lovecraft’s Untold Stories trägt.

Im 2D-Shooter stromert ihr durch die Spielwelt, ballert allerlei widerwärtige Kreaturen über den Haufen, sammelt Items und neue Ausrüstung und versucht auf diese Weise nach und nach euren Charakter weiter zu verbessern und euch durch die zufällig generierten Level zu schlagen.

Lovecraft’s Untold Stories bei GOG abstauben

Zudem stehen euch 5 unterschiedliche Spielcharaktere zur Auswahl, die allesamt unterschiedliche Vor- und Nachteile besitzen: Privatdetektiv, Hexe, Diebin, Professor oder sogar ein Ghoul.

Euer Ziel ist es, euch den Großen Alten zu stellen, ohne dem Wahnsinn zu verfallen. Um das zu schaffen, müsst ihr in der Spielwelt nach allerlei Wissen und Aufzeichnungen Ausschau halten, die euch in den Cthulhu-Mythos einführen und euch somit zumindest teilweise auf das vorbereiten, was euch bevorsteht.

Klingt interessant? Dann solltet ihr euch lieber beeilen – denn die Geschenkaktion läuft nur noch bis zum 31. August 2022 um 15:00 Uhr. Danach kostet Lovecraft’s Untold Stories wieder 14,99 Euro.

Auf der Suche nach weiteren interessanten Roguelikes?

Weitere Gratis-Games abstauben

Wem das noch nicht reicht, kann auch einen Blick auf das aktuelle Gratis-Angebot des Epic Games Store werfen. Dort wird gerade mit Ring of Pain ein Genre-Mix aus Kartenspiel, Dungeon-Crawler und Roguelike angeboten.

Jedoch gilt auch dieses Angebot nur noch bis Donnerstag, danach wird das Inventar der Gratis-Spiele wieder neu ausgewürfelt. Also beeilt euch!