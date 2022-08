Gaming-Jahr 2001: Das beste Jahr für Videospiele? Das Internet streitet sich

2001 sind einige legendäre Videospiele erschienen. (Bild: Microsoft & Square Enix & Konami)

Jedes Jahr erscheinen tolle Spiele, aber welches Jahr hat eigentlich besonders viele Meistwerke hervorgebracht? Laut einem viralen Reddit-Post ist das Jahr 2001 ein heißer Kandidat auf den Thron. Wir fassen euch die hitzige Internet-Diskussion zusammen.

Die besten Spiele aller Zeiten

In welchem Jahr ist euer liebstes Videospiel veröffentlicht worden? Wenn es zufällig das Jahr 2001 ist, dann seid ihr wohl auf einer Wellenlänge mit dem Reddit-User CorrosiveRose. Der User hat nämlich einen Beitrag veröffentlich, der aktuell hitzig diskutiert wird. Der Titel:

"2001 war das beste Jahr für Spiele und du kannst mich nicht vom Gegenteil überzeugen."

Dazu passend hält ein Bild fest, welche Spiele in dem besagt Jahr veröffentlicht wurden:

Darunter solche bahnbrechenden Werke wie Halo, Grand Theft Auto 3, Devil May Cry, Final Fantasy 10 und Pokémon Kristall. Nicht auf dem Bild, aber ebenfalls 2001 erschienen: Silent Hill 2, Metal Gear Solid 2, Jak and Daxter und der Nintendo-Klassiker Pikmin.

Die Konkurrenz ist nicht weniger stark

Das sind ein paar extrem starke Argumente, die für das Gaming-Jahr 2001 sprechen. Allerdings gibt es auch Gegenstimmen. Am populärsten ist in den Kommentaren die Meinung, dass nicht das Jahr 2001 am besten ist, sondern 2004 das beste Jahr für Videospiele war.

Zu den bekanntesten Videospielen aus diesem Jahr gehören unter anderem Halo 2, Half-Life 2, World of Warcraft, Doom 3, Metal Gear Solid 3 und GTA: San Andreas.

Auf dem dritten Platz rangiert dagegen 1998. Auch dieses Jahr wird in den Kommentaren oft genannt. Nicht ohne Grund! Für dieses Jahr sprechen zum Beispiel The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Metal Gear Solid, Half-Life und Banjo-Kazooie.

Welches Jahr nun am stärksten war, ist natürlich letztendliche eine Frage des persönlichen Geschmacks! Dennoch lässt sich ohne Zweifel sagen, dass die alle diese Jahre immens wichtig für die Gaming-Geschichte waren.