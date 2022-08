Epic verschenkt ein Destiny-2-Paket. (Bild: Bungie / Getty Images – photosynthesis)

Epic hat die Spendierhosen an – und davon profitieren aktuell besonders Destiny-2-Spieler. Denn die können sich im Shop ein Item-Paket im Wert von 24,99 Euro sichern. Doch die Aktion läuft heute Abend ab – es ist also Eile geboten!

Epic verschenkt „30 Jahre Bungie“-Paket für Destiny 2

Destiny 2 hat inzwischen zwar 5 Jahre hinter sich, Epic-Games-Nutzer können den Sci-Fi-Shooter jedoch erst seit Kurzem spielen. Und genau diesen Anlass will Epic Games gebührend feiern und verschenkt deswegen allen Spieler das „30 Jahre Bungie“-Paket. Darin enthalten sind folgende Items und Goodies:

Neuer Dungeon „Sog der Habsucht“ im Kosmodrom

Exotischer „Gjallarhorn“ mit Katalysator

Held der Ewigkeit, Schwert

Legendäre Waffen aus Destiny 1

Rüstung im Stil von Dorn

Exotischer Gjallarwing-Sparrow

Marathon-inspirierte Rüstung

Streetwear-inspirierte Rüstung

Destiny-Paket bei Epic abstauben

Um euch das Paket zu sichern, müsst ihr lediglich einen Blick in den Epic Games Store werfen und das Bundle eurer Bibliothek hinzufügen (zum Epic Games Store). Doch beeilt euch lieber. Die Aktion läuft nur noch bis zum 30. August 2022 um 19:00 Uhr.

Was alles im Item-Paket enthalten ist, zeigt euch der offizielle Trailer:

Destiny 2: 30 Jahre Bungie Trailer

Noch mehr Gratis-Inhalte bei Epic

Wer sowieso schon im Epic Games Store unterwegs ist, sollte nicht vergessen, dass es auch jede Woche neue Gratis-Spiele abzustauben gibt. Bis zum 1. September können sich alle Spieler noch Ring of Pain sichern, einen Genre-Mix aus Roguelike, Kartenspiel und Dungeon-Crawler.

Danach wartet sogar ein noch größerer Kracher: Denn ab Donnerstababend verschenkt Epic tatsächlich Shadow of the Tomb Raider in der Definitive Edition.