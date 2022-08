Mafia gratis auf Steam abstauben: GTA-Alternative feiert 20. Geburtstag

Das originale Mafia gibt es für kurze Zeit kostenlos auf Steam. (Bild: 2K)

Die Mafia-Reihe wird 20 Jahre alt und Fans dürfen sich gleich über zwei Ankündigungen freuen. Zum einen verschenkt Publisher 2K den ersten Teil Anfang September auf Steam und zum anderen wurde nun endlich die Entwicklung eines vierten Teils offiziell bestätigt.

Mafia kostenlos auf Steam abgreifen

Zum 20. Geburtstag der Mafia-Reihe will Publisher 2K dahin zurück wo alles anfing, also zum ersten Mafia. Das dürfte den Fans der GTA-Alternative sehr gefallen, solange diese Rückkehr nicht die Original-Version der Mission „Fairplay“ beinhaltet. Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der heute noch Albträume von diesem unsäglichen Autorennen hat.

Wozu Fans und auch jene, die es werden wollen, auf keinen Fall „Nein“ sagen werden, ist den ersten Teil kostenlos zu bekommen. Vom 1. bis zum 5. September 2022 könnte ihr euch das originale Mafia gratis bei Steam abholen.

Das Setting des Spiels ist eine New York oder Chicago nachempfundene amerikanische Stadt in den 1930er-Jahren. Als Protagonist Thomas „Tommy“ Angelo versucht ihr mithilfe eines Cops bei der Mafia auszusteigen und erzählt dabei, wie ihr in den Krieg zweier verfeindeter Familien gekommen seid und was ihr dort als Gangster so gemacht und gesehen habt. Ähnlich wie in GTA gibt es eine offene Spielwelt, die Missionen sind aber von dieser getrennt.

Mafia 4 ist in Arbeit

Wer den ersten Teil schon in- und auswendig kennt, kann sich zumindest über diese Ankündigung freuen. Was lange nur ein Gerücht war, ist nun offiziell: Teil 4 ist in Entwicklung. In einem Interview erklärte der General Manager des verantwortlichen Studios Hangar 13 Roman Hladík, dass die Entwicklungen an einem neuen Mafia-Spiel begonnen haben, eine Veröffentlichung aber noch einige Jahre entfernt ist. (Quelle: 2K).

Bis es erste Details zu Mafia 4 gibt, wird es also noch ein Weilchen dauern, bis dahin dürfen Fans ihr Steam-Geschenk auspacken und ins Jahr 2002 zurückkehren.