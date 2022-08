Perfekt für heiße Tage: Dieses Gaming-Headset verschafft euch Abkühlung

OMEN by HP MINDFRAME Gaming-Headset – offizielles Produktvideo

Gamer haben es im Sommer alles andere als leicht. Die Temperaturen steigen rapide an, was vor allem für Spieler mit Gaming-Headset zum Problem werden kann. Denn wer ein paar Stunden am Stück spielt, dem glühen gerne mal die Ohren. Genau dieses Problem löst das Omen Mindframe Prime von HP – denn es bietet ein geniales Feature, das für Abkühlung sorgt. Wie genau das funktioniert, zeigt euch das oben eingebundene Video.

Das Omen Mindframe Prime kühlt eure Ohren

Zocken kann ganz schon anstrengend sein, vor allem im Sommer. Wer im geschlossenen Kämmerlein mit Headset sitzt, kann davon wahrscheinlich ein Lied singen. Denn unter den Ohrmuscheln fühlt es sich nach einer etwas längeren Session gerne mal so an, als ob die eigenen Lauscher wegschmelzen würden.

Omen hat sich dafür eine durchaus praktische Lösung einfallen lassen: Ohrmuscheln mit aktiver Kühlung. Keine Sorge – hierbei handelt es sich nicht um einen Lüfter, der euch konstant ins Ohr pustet. Das wäre für die meisten wahrscheinlich nicht nur maximal unangenehm, sondern würde sich auch negativ in Spielen bemerkbar machen. Schließlich lassen sich Gegner dadurch schlechter orten.

Stattdessen wird das Aluminium-Gitter, das sich in den Ohrmuscheln befindet, durch das Prinzip der thermoelektrischen Kühlung runtergekühlt. Bereits nach wenigen Minuten in Betrieb ist der Effekt spürbar und sorgt für die wohlverdiente Abkühlung im Sommer – ganz ohne Lärmbelästigung durch Lüfter.

Das Alu-Gitter des Omen Mindframe in der Nahaufnahme (Bild: spieletipps)

Wer will, kann sich die Ohrmuscheln mit dem Aluminium-Gitter sogar für kurze Zeit direkt ans Ohr halten, um sich noch effektiver abzukühlen. Keine Sorge übrigens, diese FrostCap-Technologie sorgt zwar dafür, dass eure Ohren nie zu heiß werden, ihr müsst aber auch nicht befürchten, dass es in eurem Gehörgang plötzlich anfängt zu schneien. Eiskalt wird das Alu-Gitter in den Ohrmuscheln nie.

