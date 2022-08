spieletipp für Koop-Fans: Neues Fantasy-Rollenspiel macht eine Sache besser als alle anderen

The Last Oricru | Trailer

Vom Gamescom-Geheimtipp zum spieletipp: The Last Oricru war vor der Messe den meisten Spielern vermutlich nicht bekannt – und auch jetzt noch ist das Fantasy-Rollenspiel bei vielen noch unter dem Radar. Dabei macht das bald erscheinende Abenteuer etwas, was in der Form bei Genre-Vertretern oftmals fehlt: Koop.

The Last Oricru: Zwischen zwei Völkern

The Last Oricru von GoldKnights wagt einen konträren Mix aus Mittelalter und Sci-Fi – und wirft euch mitten in einen Konflikt zwischen zwei Völkern: die Ratkin und die Naboru. Die Ratkins könnte man als menschengroße Ratten beschreiben, die Naboru hingegen erinnern hingegen an ein humanoides Volk, das wohl zu selten an der Sonne ist. Eine dritte Partei gibt es auch, zu der ist jedoch noch wenig bekannt.

In diesem Fantasy-Rollenspiel entscheidet ihr den Verlauf der 15 bis 20 Stunden langen Geschichte. Je nachdem, wem ihr euch anschließt, hat dies Auswirkungen auf die Handlung, aber auch das Gameplay. So ist es möglich, Bosskämpfe zu vermeiden, wenn ihr zuvor die entsprechende Entscheidung getroffen habt.

Eindruck aus The Last Oricru. (Bild: Prime Matter)

Mit wem ihr euch verbündet, bleibt euch überlassen; ein einfaches Gut und Böse gibt es nicht. Aber keine Sorge: Während des Spiels könnt ihr mehrmals die Seiten wechseln, schließlich seid ihr ein Konfliktlöser – oder ein Kriegstreiber.

Von Dragon Age bis Elden Ring: The Last Oricru versucht alles

Der Völkerkonflikt und die Entscheidungsvielfalt erinnert an BioWares Mass Effect oder Dragon Age. Hinter The Last Oricru verbirgt sich aber keine AAA-Produktion, auch wenn das Projekt sehr ambitioniert klingt. Das hat aber auch zur Folge, dass an bestimmten Stellen gespart werden muss. Optisch ist The Last Oricru zwar kein Hingucker und Gesichtsanimationen wirken etwas steif, schlecht sieht es aber nicht aus. Auch die etwas hölzerne Bewegung ist schnell verziehen, denn die Kämpfe spielen sich in taktischer Souls-Manier ab.

Dabei haben wir es hier nicht mit einem Soulslike, vielmehr mit einem Soulslite zu tun. Ihr habt zwar einen leichten und schweren Angriff, eine Ausdauer- und Mana-Anzeige, die ihr im Blick behalten müsst, und Speicherpunkte sind spärlich verteilt, dennoch ist The Last Oricru bei weitem nicht so brutal und vernichtend, wodurch euer Stresslevel in Kämpfen unten bleibt.

Eindruck aus The Last Oricru. (Bild: Prime Matter)

Die Welt von The Last Oricru im Koop erleben

Nur weil es nicht ganz so schwer wie ein FromSoftware-Spiel ist, heißt das nicht, dass es ein Zuckerschlecken wird. Deshalb kann und sollte man The Last Oricru gemeinsam spielen. Tatsächlich ist das Rollenspiel auf Koop-Gameplay ausgerichtet.

The Last Oricru könnt ih nämlich mit einem Freund online oder im Splitscreen-Modus erleben. Entscheidungen trifft und Dialoge führt zwar nur der Host, dafür kann der Partner an jedem Speicherpunkt als Hologramm einsteigen und sich Skillpunkte und Inventar mit dem Host teilen.

Einen Koop-Modus gibt es auch in Elden Ring, aber dort werdet ihr bewusst eingeschränkt, um den Schwierigkeitslevel oben zu halten. In The Last Oricru kann man hingegen die gesamte Geschichte von Anfang bis Ende zusammen spielen.

Eindruck aus The Last Oricru. (Bild: Prime Matter)

Koop in The Last Oricru: Zusammen seid ihr stärker

Entwickler GoldKnights geht mit dem Koop-Modus gar einen Schritt weiter. Gemeinsam könnt ihr neue Wege finden, um Bossgegner zu erledigen. Zum Beispiel kann eine Riesenspinne durch ein herabfallendes Gittertor besiegt werden, indem ein Spieler sie zum Tor lockt und der andere im richtigen Moment den entsprechenden Schalter betätigt.

Aber auch Angriffe kann man clever kombinieren, um mehr Schaden auszuteilen. Mit einem speziellen Schild könnt ihr beispielsweise Magie-Attacken von eurem Koop-Partner auf den Gegner reflektieren, was viel stärker ist als direkte Angriffe auf den Feind. Ein cleveres Zusammenspiel kann letztlich über Leben und Tod entscheiden.

The Last Oricru erscheint voraussichtlich am 13. Oktober 2022 für PS5, Xbox Series X/S und PC.