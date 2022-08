GTA Online: Fahrradfahrer erleidet skurrile Physik-Panne

GTA Online: Physik-Panne setzt Fahrradfahrer zu. (Bildquelle: Rockstar)

Ein Spieler hat in GTA Online eine denkwürdige Fahrradpanne erlebt und das passende Video dazu auf Reddit geteilt. In dem Clip zeigt der Radfahrer, wie er plötzlich dank einer bizarren Physik-Panne von einem Wirbelwind erfasst und an einem völlig kuriosen Ort abgesetzt wird.

Die Welt in GTA Online hat an allen Ecken und Enden etwas Aufregendes zu bieten – manchmal nimmt das Überraschungspotenzial in Rockstars Open-World-Hit etwas zu abstruse Züge an. Ein Spieler hat nun eine ganz besonders schräge Panne der Spielphysik dokumentiert und auf Reddit gepostet – die Community zeigt sich von dem Monster-Glitch bestens unterhalten.

GTA 5: Spieler erlebt Fahrradpanne der besonderen Art

In GTA 5 hat sich Reddit-User DarkStunter eines schönen Tages auf sein Fahrrad geschwungen, um ein bisschen durch die Gegend zu düsen. Wie er jedoch feststellen muss, hat die Wüste ihre eigenen Gesetze – nur so ist zu erklären, dass er sich nach einem recht harmlosen Stunt-Versuch plötzlich auf einem Sendemast wiederfindet.

Schaut euch hier den verrückten Clip auf Reddit an:

Dass er mitten in der Luft von einem gigantischen Aufwind erfasst wird, scheint DarkStunter allerdings nur wenig zu stören. Nach seiner unverhofften Flugeinlage feiert er den skurrilen Pannen-Moment mit einem kleinen Tanz auf dem Mast.

Grand Theft Auto: Panne sorgt für Begeisterung

Der Glitch-Clip wurde im GTA-Online-Forum auf Reddit bereits mit über 52.000 Upvotes bedacht. Die Spielphysik-Panne findet somit großen Anklang in der Community und die meisten Spieler nehmen den Aussetzer mit Humor, wie die witzigen Kommentare darunter beweisen.

„Von all den Sachen, die ich erwartet habe, war das nicht mit dabei.“ ( Reddit-User Sandl0t )

) „Das ist ganz einfach erklärbar durch das Vorkommen von Aufwinden in trockenen und heißen Klimazonen.“ ( Reddit-User Buzzvert )

) „Ist das die PS3/360-Version?“ ( Reddit-User fatphotog )

) „Seid ihr in letzter Zeit mal Rad gefahren? Das passt so!“ (Reddit-User bearr007)

