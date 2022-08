Der krasseste Weltensimulator überhaupt kommt nach 16 Jahren bald auf Steam

Es ist der komplexeste Weltensimulator unserer Zeit, obwohl er bereits 16 Jahre alt ist: Dwarf Fortress ist Kult und gleichzeitig für viele unspielbar – aber das soll sich mit dem Steam-Release ändern. (Bildquelle: Bay 12 Games / Pixabay, geralt)

Unspielbar, beeindruckend, Kult: Dwarf Fortress ist das Spiel vor Minecraft gewesen, von dem sich der Kulthit inspirieren ließ. 16 Jahre lang hat es eine wachsende Community begeistert – doch der Einstieg ist schwer. Für viele ist das Spiel bislang schlicht zu komplex gewesen. Das soll sich mit dem Steam-Release ändern. Und der könnte sehr bald vor der Tür stehen.

Die Katzen-Anekdote aus Dwarf Fortress

Was ist dieses Dwarf Fortress eigentlich? Es ist eine komplexe Maschine, mit der Pixelwelten simuliert werden, in denen ihr mit euren Zwergen Minen baut und diese gegen böse Kreaturen verteidigt. Aber eigentlich ist Dwarf Fortress viel mehr. Eine kleine Anekdote von Co-Entwickler Tarn Adams bringt hier vielleicht etwas Licht ins Dunkel: Während eines Interviews mit Noclip erzählt Adams von Bugs, die er von Spielern zugesendet bekommt – und einer davon beinhaltete jede Menge toter Katzen, die plötzlich in einer Taverne in Dwarf Fortress herumlagen.

Adam fährt fort zu erklären, wie es zu den toten Katzen kam: Ein vorheriges Update integrierte komplexe Tavernen-Mechaniken, bei denen der Tavernenbesitzer nach einer Bestellung einen Krug nimmt, zu einem Fass geht, den Krug füllt und ihn zu dem Gast bringt. Dieser wird also anfangen zu trinken, doch falls er dabei zur Arbeit gerufen wird, wirft er den Krug auf den Boden – was dazu führt, dass der Alkohol überall auf dem Boden herumschwimmt.

Nun kommen die Katzen. Jene Katzen also, die es überall in Dwarf Fortress geben kann, betreten die Bar und bekommen jede Menge Alkohol an die Füße (aufgrund eines anderes Update, das mit Lava zu tun hat). Ihre Füßchen sind nun voller Alkohol. Jetzt erklärt Adams, dass jede Kreatur in Dwarf Fortress Augenlider hat – die auch tatsächlich so funktionieren, dass sie Dreck aus dem Auge säubern. Etwa Blut bei einer Schlacht, das über das Gesicht der Zwerge gelaufen ist.

Kommt ihr noch mit? Ja, also Katzen haben auch Augenlider. Und nasse Füße. Und nach dem Augenlider-Update, das Adams irgendwann früher eingefügt hatte, kam ein weiteres Update für Katzen – und zwar eines, bei dem sie sich säubern und lecken. Das Ende vom Lied: All diese einzelnen, komplexen Mechaniken führten dazu, dass sich alle Katzen in der Bar sauberleckten und dabei so viel Alkohol aufnahmen, dass sie an einer Alkoholvergiftung starben.

Ihr könnt das Interview hier sehen; Adams erklärt die völlig verrückte Katzen-Anekdote gleich zu Anfang:

Es gibt kein Spiel wie Dwarf Fortress – und auf Steam wird es mit einer neuen Oberfläche erscheinen

Warum ist Dwarf Fortress nicht derart gehypt wie etwa ein Minecraft, das im Vergleich viel weniger kann? Dwarf Fortress basiert in seiner Urform auf Text-Grafik und ist so kompliziert, dass ihr ohne Tutorial wahrscheinlich nicht einmal ein Spiel starten könnt.

So sah Dwarf Fortress lange Zeit aus.

Mit dem baldigen Release auf Steam soll sich Dwarf Fortress komplett ändern: Neue Grafik und ein erleichterter Einstieg sollen es Spielern ermöglichen, ohne stundenlanges Einlernen in das Spiel zu starten. Sicherlich bleibt es komplex, aber eben nicht nahezu unspielbar.

Publisher Kitfox Games hat jetzt auf Twitter verraten, dass Dwarf Fortress „eher als ihr vielleicht denkt" auf Steam erscheinen wird:

Ein genauer Release-Termin für Steam steht noch nicht fest, doch der Kommentar seitens des Publishers lässt hoffen. Falls ihr Dwarf Fortress jetzt sofort ausprobieren wollt, könnt ihr das natürlich – das Spiel ist schon immer kostenlos gewesen und hat sich vollständig durch die Fans finanziert. Ladet es euch einfach auf der offiziellen Homepage herunter.

Dwarf Fortress wird seit 16 Jahren von zwei Brüdern entwickelt und vereint hinter sich eine Community, welche auch heute noch loyal hinter dem Spiel steht.