Nach 25 Jahren vom Index gestrichen: Shooter-Klassiker kehrt auf Steam zurück

Steam: Shooter-Hit feiert Rückkehr nach 25 Jahren auf dem Index. (Bildquelle: SNEG / Valve)

Ein echter Shooter-Klassiker darf nach einer Ewigkeit endlich den Index verlassen und in Deutschland erscheinen. 25 Jahre nach dem Release wird das Spiel nun im Oktober ungeschnitten auf Steam erscheinen.

Das Spiel Chasm: The Rift wurde ursprünglich 1997 releast und war somit ein Zeitgenosse von ähnlichen Shooter-Hits wie Quake und Doom. Ebenso wie die beiden genannten Klassiker landete Chasm in Deutschland ebenfalls auf dem Index – knapp 25 Jahre später darf es nun endlich auf Steam erscheinen.

Chasm: The Rift nach 25 Jahren endlich auf Steam verfügbar

Nach dem Release durfte der Shooter Chasm: The Rift in Deutschland kurzzeitig stark gekürzt erscheinen – statt roten Monsterbluts gab es nur grüne Farbe zu sehen, aber kurz darauf wurde das Spiel als jugendgefährdend eingeschätzt und auf den Index verbannt.

Schaut euch hier den Trailer zu Chasm: The Rift an:

Chasm: The Rift – Official Announcement Trailer

Im Oktober 2022 kann der Shooter, der von dem ukrainischen Studio Action Forms entwickelt wurde, nun endlich auch auf Steam gezockt werden. Ihr könnt euch das Spiel ab jetzt auf eure Wunschliste setzen, wenn ihr Lust auf einen FPS der ganz alten Schule habt. Zur Feier des verspäteten Releases hat das Spiel übrigens auch 4K-Unterstützung, zahlreiche Rauch-, Wasser- und Feuer-Effekte sowie ein verbessertes Audio-Format im Gepäck.

Hier geht’s zu Chasm: The Rift auf Steam!

Früher indizierter Shooter auch im Xbox Game Pass verfügbar

Während ihr auf den Release von Chasm: The Rift noch ein paar Wochen warten müsst, könnt ihr in der Zwischenzeit ein anderes, ehemals indiziertes Spiel bereits jetzt schon im Xbox Game Pass für den PC zocken. Erst vor Kurzem hat Microsoft Wolfenstein 3D zusammen mit einigen anderen Bethesda-Klassikern zu dem Abo-Service hinzugefügt. Der Shooter befand sich ebenfalls wie Doom, Quake und Chasm: The Rift lange Zeit auf dem Index, kann nun aber ungekürzt in Deutschland gespielt werden.

