Nintendo Switch: Nächster Bestseller jetzt für nur 42,99 Euro statt 60 Euro

Der nächste Switch-Kracher steht vor der Tür und lockt schon jetzt als Vorbestellung mit einem attraktiv niedrigen Preis. Wer Lust auf einen kinderfreundlichen Shooter und Multiplayer hat, der sollte sich das folgende Angebot nicht entgehen lassen.

Splatoon 3 ist gerade extrem günstig

Am 9. September soll es endlich so weit sein: Splatoon 3 erscheint exklusiv für die Nintendo Switch. Fans und Neulinge können sich den kommenden Multiplayer-Hit schon jetzt zu einem Knallerpreis sichern: Für nur 42,99 Euro statt 59,99 Euro bekommt ihr das Spiel derzeit, wenn ihr es vorbestellt.

Hier geht's zum Angebot auf MediaMarkt, Saturn und Amazon:

Splatoon 3 für Nintendo Switch kaufen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.08.2022 10:05 Uhr

Es ist noch nicht bekannt, wie lang der niedrige Preis von 42,99 Euro beibehalten wird. Es könnte also sein, dass Splatoon 3 zum Release wieder teurer wird. Im Nintendo eShop wird schon jetzt der Vollpreis verlangt. Lasst euch also nicht zu viel Zeit zum Überlegen, sondern greift sobald es geht zu, wenn ihr Interesse am Spiel habt. (Quelle: Nintendo)

Ihr habt den Ankündigungstrailer verpasst? Dann schaut ihn euch gleich hier an:

Splatoon 3: Ankündigungstrailer

Was erwartet euch in Splatoon 3?

Splatoon 3 wird, wie seine Vorgänger auch, ein bunter Shooter mit verschiedenen Multiplayer-Modi sowie einer Solo-Kampagne. Ziel einer Spielrunde ist es die Map mit der eigenen Teamfarbe einzufärben. Dabei helfen eine Reihe Waffen: Von Rollen, über Spritzer bis hin zu Bürsten stehen euch eine Menge Tools zur Verfügung, die sich alle etwas anders spielen.

Wer Lust auf eine spaßige Online-Erfahrung hat, den dürfte auch freuen, dass das Splatfest zurückkehrt. Schließt euch einem von drei Teams an und kämpft um den Sieg: Katze, Hund oder doch Meerschweinchen? Euer Skill entscheidet. Nintendo plant außerdem alle drei Monate neue freischaltbare Cosmetics ins Spiel zu bringen – und das über zwei Jahre hinweg.

Splatoon 3 soll auch Neuzugänger willkommen heißen. In der Solo-Kampagne wird jedoch genauer auf die Geschichte der vorherigen Spiele eingegangen. Wer also alles verstehen will, der sollte zumindest Splatoon 2 vorher spielen.