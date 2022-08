11 Pokémon, die wir am liebsten wegsnacken würden

Bei diesen Pokémon-Delikatessen läuft jedem das Wasser im Munde zusammen. (Bildquelle: OLM, Inc., Game Freak)

Mittlerweile dürfte jedem klar sein: Pokémon werden gegessen. Sowohl im Anime als auch in den Spielen. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch elf Pokémon, die auch bei uns auf jeden Fall auf dem Teller landen würden.

Welche Pokémon kann man essen?

Ihr habt bestimmt auch schon die eine oder andere Szene aus dem Anime gesehen, in der Charaktere von einem leckeren Pokémon-Braten schmachten. Und auch in den Spielen und Pokédex-Einträgen gibt es immer wieder Verweise darauf, dass Pokémon von Menschen gegessen werden.

In der folgenden Bilderstrecke findet ihr elf Pokémon, die sich perfekt auf dem Teller machen würden. Und zum Schluss klären wir sogar noch ein Missverständnis. Denn ein Pokémon, von dem viele denken, dass es essbar ist, bietet sich in Wahrheit gar nicht zum Essen an.

Aber schaut selbst: