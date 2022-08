Strategie-Hoffnung stürmt Steam-Charts – schon zwei Monate vorm Release

In Victoria 3 führt ihr eure Nation zum Sieg, zur Not auch mit Gewalt. (Bild: Paradox Interactive)

Crusader Kings 3, Stellaris oder Hearts of Iron 6 – von Publisher Paradox Interactive können Fans stets Strategiespiele mit viel Tiefe und stark verzahnten Mechaniken erwarten. In zwei Monaten steht der Release eines weiteren Globalstrategiespiels an. Victoria 3 erobert aber jetzt schon die Steamcharts.

Victoria 3 unter den Steam-Topsellern

Geplant ist der Release für Victoria 3 erst für den 25. Oktober 2022, allerdings laufen die Vorbestellungen auf Steam gut. In den Topsellern steht das Globalstrategiespiel bei der meistverkauften Software auf Platz 3. (Quelle Steam). Den Treppchenplatz ergattert Victoria 3 sogar ohne Rabatt, das Spiel kostet auf Steam 50 Euro.

Hier seht ihr den Gameplay-Trailer zu Victoria 3:

Victoria 3 – Gameplay Trailer

Victoria 3: Ein komplexes Strategiespiel

Die Globalstrategiespiele von Paradox Interactive teilen sich in der Regel komplexe und verzahnte Spielmechaniken. Beim Setting und Fokus gibt es jedoch erhebliche Unterschiede. Während es in Hearts of Iron mehr auf militärische Strategien ankommt, liegt der Fokus von Crusader Kings eher bei den einzelnen Charakteren eurer Herrschaftsfamilie und den Rollenspielaspekten.

Victoria 3 ist wiederum eine Wirtschafts- und Gesellschaftssimulation zur Zeit der industriellen Revolution. In dieser Zeit der Groß- und Kolonialmächte sollt ihr eine Nation an die Spitze führen. Dazu stehen euch breite und komplexe Spielmechaniken in den Bereichen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zur Verfügung, die jedoch nicht für sich stehen, sondern ineinander greifen.

Ihr müsst nicht nur die wirtschaftlichen Interessen und politischen Vorstellungen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen um Auge behalten, sondern auch eine gut funktionierende Wirtschaft aufbauen. Dafür braucht ihr die entsprechenden Arbeitskräfte und müsst die richtigen Ressourcen importieren. Das ganze passiert aber auf globaler Ebene und andere Nationen verfolgen eigene Interessen, weswegen auch Diplomatie und militärische Stärke wichtig sind.

