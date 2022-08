Was für eine Panne! (Bild: EA)

Obwohl EAs neueste Fußballsimulation erst Ende September erscheinen soll, haben jetzt schon einige Vorbesteller der Ultimate Edition Zugriff auf das gesamte Spiel – einen ganzen Monat früher.

FIFA 23: Vorbesteller erhalten verfrühten Zugriff

Ein erneutes Eigentor: Erst gab es aufgrund eines Fehlers FIFA 23 für nur 6 Cent im Epic Store, jetzt das. Einige Vorbesteller der Ultimate Edition von FIFA 23 konnten bereits einen Monat vor Release auf den virtuellen Rasen.

Laut dem Magazin VGC haben diejenigen, die die Ultimate Edition für die Xbox vorbestellt und zuvor am Beta-Test teilgenommen haben, verfrühten Zugriff erhalten. (Quelle: VGC) Womöglich hat sich die verantwortliche Person beim Monat vertippt – und schwupps! Schon ist das Chaos angerichtet.

So gut sind Top-Spieler in FIFA 23

Eigentlich sollten Vorbesteller der Ultimate Edition drei Tage vor Release, also am 27. September anstatt am 30. September, Zugriff auf das Spiel erhalten. EA ist zwar fleißig damit beschäftigt, die frühen Vögel zu bannen, allerdings sind bereits einige Informationen im Netz durchgesickert, darunter die Ratings einiger Top-Spieler:

Ob das auch im finalen Spiel der Fall sein wird, erfahrt ihr spätestens, wenn FIFA 23 am 30. September offiziell erscheint.

FIFA 23: FIFA Ultimate Team Deep Dive Trailer

Das verhexte FIFA 23 ist aber derzeit nicht einmal EAs einzige Sorge. Die katastrophale Veröffentlichung von Madden NFL 23 macht auf Metacritic mit einem User-Score von 1,4 keinen guten Eindruck. (Quelle: Metacritic)