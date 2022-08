PS-Plus-Leak verrät die 3 neuen Gratis-Games im September

Im nächsten Monat gibt es anscheinend unter anderem NFS Heat gratis für alle PS-Plus-Abonnenten. (Bild: Sony Interactive Entertainment / EA)

Es ist wieder passiert! Dank eines Vorab-Leaks wissen wir schon jetzt, welche Gratis-Spiele es für PS-Plus-Abonnenten im September gibt. Die Auswahl lässt jedoch zu wünschen übrig – denn ein richtiger Kracher fehlt im kommenden Monat.

PS-Plus-Leak verrät September-Spiele

Ein neuer Monat, ein neues PS-Plus-Leak. Inzwischen ist es beinahe Tradition, dass kurz vor der offiziellen Ankündigung durch Sony die kommenden PS-Plus-Spiele geleakt werden – und auch dieses Mal gibt es keine Ausnahme.

Die französische Schnäppchen-Webseite Dealabs hat bereits in der Vergangenheit stets zuverlässig die nächsten PS-Plus-Games vorhergesagt – von daher sind wir uns sicher, dass die Angaben auch dieses Mal wieder stimmen. Diese drei Spiele sollen laut des Leaks ab dem 6. September zum Gratis-Download zur Verfügung stehen:

(Quelle: Dealabs)

In Need for Speed Heat messt ihr euch tagsüber in offiziellen Wettkämpfen auf abgesperrten Strecken, um euch ein bisschen Knete zu verdienen. Diese könnt ihr dann nutzen, um euer Auto aufzumotzen und zu individualisieren, mit dem ihr dann nachts die Straßen der Stadt unsicher macht und an illegalen Rennen teilnehmt.

Dieser Ableger der NFS-Reihe sorgt sowohl bei den Fans als auch den Kritikern für eher gemischte Gefühle: Der Meta-Score liegt bei 72 Punkten, der User-Score sogar nur bei 6,1 von 10 Punkten (Quelle: Metacritic).

Eher Bock auf eine ordentliche Portion Fratzengeballer? Dann könnte euch eventuell Granblue Fantasy: Versus interessieren. Der Umfang des japanischen Beat 'em Ups fällt jedoch auf dem Papier erstaunlich gering aus. Gerade einmal elf Spielfiguren und acht Kampfschauplätze stehen ohne DLCs zur Auswahl – das dürfte für manche Spieler etwas mau sein.

Auf Metacritic erreicht das Spiel einen Meta-Score von immerhin 78 Punkten, der User-Score hingegen liegt bei eher mäßigen 6,5 Punkten (Quelle: Metacritic).

Im PS5-exklusivem TOEM ist es eure Aufgabe, mit Hilfe eurer Kamera einige Puzzles und Rätsel in der monochromen Spielwelt zu lösen. Dabei sorgt chillige Musik während des Spielens für zusätzliche Entspannung. TOEM wirkt wie ein nettes Feierabend-Spiel für ruhige Stunden.

Der Meta-Score der Kritiker liegt bei soliden 80 Punkten, die Spieler hingegen vergeben im Schnitt lediglich einen User-Score von 4,7 Punkten (Quelle: Metacritic).

Und welche Spiele gibt es exklusiv für Extra- und Premium-Abonnenten für PS-Plus? Das verraten wir euch in unserer ausführlichen Übersicht:

PS Plus im August: Die Gratis-Games im Überblick

Die Gratis-Games für den August laufen am 5. September aus. Schnappt euch noch die folgenden drei Spiele:

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2: Das Remake vereint die ersten beiden Spiele der Kult-Skateboard-Reihe. Somit bietet die Collection ein starkes Paket, das für viele Gamer Kindheitserinnerungen voller Ollies, Tailgrabs, Manuals und zahllosen anderen Tricks mit einem starken Soundtrack zurückbringt.

Yakuza: Like a Dragon: Das RPG ist bereits der achte Eintrag in der langlebigen und populären Yakuza-Reihe. Ihr schlüpft in die Schuhe von Ichiban Kasuga, der es mit dem mächtigen Tojo-Clan aufnehmen muss, nachdem er von dem Patriarchen seiner Familie verraten wurde.

Little Nightmares: In diesem äußerst atmosphärischen Jump 'n' Run müsst ihr als Kind aus einer Meeresstation entkommen. Little Nightmares ist ein Horror-Indie-Spiel, das Kritiker überzeugen konnte und Fans des Genres unbedingt ausprobieren sollten.

