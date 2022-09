Wenn es nach euch geht, wird Mario Kart definitiv auch die nächste Gamer-Generation prägen.

Es gibt Spiele, die eure Kindheit geprägt haben. Da ist es nur selbstverständlich, dass ihr sie eurem eigenen Nachwuchs präsentieren möchtet. Welche das sind, habt ihr uns auf Facebook verraten.

Ihr unterrichtet eure Kinder in Spielkultur

Ach ja, die gute alte Zeit. Als Kind war das Leben so einfach: Von der Schule kommen, die Konsole oder den PC einschalten und das neueste Videospiel einlegen. Damals gab es weder eine überfordernde Spielauswahl noch das Internet, das jederzeit mit einer Komplettlösung aufwartet.

Also hat man in seinen Spielen jeden Stein umgedreht und alles aus den paar Megabyte herausgeholt, die ein Videospiel damals maß. Diese Spiele, die ihr heute in- und auswendig kennt, haben eine ganze Generation geprägt. Und was euch ein guter Lehrer war, wird sicher auch euren Kindern nicht schaden.

Welche eurer Kindheitsspiele werdet ihr einmal mit eurem Nachwuchs spielen – oder was spielt ihr bereits mit euren Kindern, wenn sie schon existieren? Das haben wir euch auf Facebook gefragt und zahlreiche Antworten erhalten!

Unsere Bilderstrecke gibt Aufschluss über die Spiele, die ihr euren Kindern definitiv vor die Nase setzen werdet:

Es ist nur verständlich, dass ihr eure alten Lieblingsklassiker mit euren Nachwuchs teilen möchtet. Zum einen gehört es zur guten Erziehung, die Perlen von früher zu kennen. Zum anderen bringt ihr euren Kids mit Retro-Spielen bei, dass Grafik nicht alles ist, was zählt. Das Gameplay ist wichtig – und das war damals meist wunderschön simpel. Perfekt also, um an den Controller herangeführt zu werden!

Außerdem ist es einfach schön, Nostalgie und wohlige Erinnerungen mit der nächsten Generation zu teilen. Und gemeinsames Spielen fördert die Bindung zwischen Kind und Eltern. Warum dann nicht gleich die Spiele wählen, von deren pädagogischem Mehrwert ihr voll überzeugt seid?

Nicht zuletzt ahnt ihr sicherlich, dass ihr von euren Sprösslingen eines Tages in all dem neumodischen Kram überholt werdet. Nutzt also die Gelegenheit, ihnen in eurem Metier noch etwas beibringen zu können.