Entspannung trifft auf Magie: Hexenspiel aus Deutschland begeistert Twitter

Ein bezauberndes Indiespiel zieht auf Twitter derzeit eine Menge Blicke auf sich. Vor allem Fans entspannter Aufbauspiele und angehende Hexen zeigen sich überzeugt. Warum auch ihr Reka im Auge behalten solltet, erfahrt ihr hier.

Deutsches Indiespiel erobert Hexen-Herzen

Mit einer Hexenhütte auf Hühnerbeinen durch Wälder streifen, Tränke brauen, verschiedensten Lebewesen helfen und sie verzaubern: Das alles gehört zum Alltag einer Hexe dazu – zumindest in Reka, einem sich noch in Entwicklung befindlichen Indiespiel, das Spieler und Spielerinnen aktuell auf Twitter in seinen Bann zieht.

Als das kleine Entwicklerteam Emberstorm aus Berlin vor kurzem ein Video von besagter Hexenhütte veröffentlicht hat, wurde das Video auf der Social-Media-Plattform mit über 28.000 „Gefällt mir“-Angaben und einer Menge positiver Kommentare belohnt, laut denen interessierte Hexen und Hexer schon jetzt gespannt dem Release von Reka entgegenfiebern.

Was erwartet euch in Reka?

Ihr spielt die junge Hexe Reka, die im Verlauf des Spiels die verschiedenen Künste der Hexerei erlernen muss. Ihre Mentorin dabei ist ihre wandelnde Hexenhütte, die an Baba Jaga angelehnt ist. Dies ist übrigens nicht die einzige mythologische Referenz im Spiel. Die Entwickler orientieren sich an slawischen Sagen und Folklore, die sich auch in den Ritualen und Kreaturen in Reka wiederspiegeln sollen, wie uns das Team mitteilt.

Gameplay-technisch bedient sich das Spiel an verschiedenen Genres, um eine ganz eigene Spielerfahrung zu erschaffen. So soll der Ausbau eurer Hexenhütte und das Dekorieren dieser einen großen Teil einnehmen – ähnlich wie zum Beispiel in Animal Crossing: New Horizons.

Emberstorm verrät uns außerdem:

“Das Erkunden der Natur und das Sammeln von Zutaten spielen aber auch eine große Rolle. Wenn ihr Survival-Spiele mögt, könnte Reka auch interessant für euch sein – obwohl unser Spiel nicht auf klassische Survival-Mechaniken zurückgreifen wird. Reka setzt auf ein entspanntes Gameplay und lebt von einer dichten, melancholischen Atmosphäre. Wer sich also gerne in teils düsteren, teils heimeligen Welten verliert und schon immer mal ein eigenes Hexenhaus bauen wollte, ist bei Reka genau richtig.“

In der Natur lassen sich so zum Beispiel Zutaten finden, mit denen ihr „Tränke, Salben und Tinkturen“ herstellen könnt. Diese wiederum können als Medizin für die Dorfbewohner und andere Lebewesen verwendet werden, auf die ihr trefft. Auch für Quests werden diese unter anderem gebraucht. Zu diesen erzählt uns das Team:

“Die Aufgaben, die ihr als Reka erledigen könnt, werden unterschiedlich ausfallen - mal geht es darum, einen Fluch zu brechen, mal brauchen verlorene Seelen Hilfe beim Übergang zur anderen Seite. Doch natürlich werdet ihr auch die Möglichkeit haben, andere Lebewesen zu verfluchen oder ihnen anderweitig zu schaden - alles, was zu einem klassischen Hexenalltag dazu gehört eben.“

Wann und für welche Plattformen erscheint Reka?

Wie bereits erwähnt, befindet sich das ruhige Hexen-Spiel noch in Entwicklung. Einen Release-Zeitraum gibt es noch nicht, um aber auf dem aktuellen Stand zu bleiben, könnt ihr dem offiziellen Twitter-Account folgen oder Reka schon Mal auf eure Steam-Wunschliste setzen:

Reka auf Steam ansehen

Fest geplant ist bisher der Release auf dem PC. Ob das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt auch für Konsole erscheint, ist noch nicht klar – ganz ausgeschlossen ist es aber nicht.