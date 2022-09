Minecraft bis Skyrim: Die wichtigsten Spiele, die Microsoft geschluckt hat

Microsoft hat die letzten Jahre einige Spieleentwickler aufgekauft. (Bildquellen: Microsoft, Getty Images/Irina Kashaeva)

Erst Bethesda, dann Activision Blizzard – spätestens jetzt wird klar: Microsoft ist in einer Gaming-Offensive. Doch diese beiden Mega-Deals sind nur die letzten beiden Errungenschaften einer langen Historie. In dieser Bilderstrecke findet ihr die wichtigsten Studio-Käufe der letzten Jahre.

Die wichtigsten Spiele und Entwickler, die jetzt Microsoft gehören

Für Activision Blizzard will Microsoft die unglaubliche Summe von fast 69 Milliarden US-Dollar zahlen. Dadurch würde der Tech-Riese und Xbox-Hersteller auch die Kontrolle über profitable Spiele wie etwa die "Call of Duty"-Reihe gewinnen. Gleichzeitig bedeutet es einen gewaltigen Sprung nach Vorne im ewigen Wettrennen mit dem Konkurrenten Sony.

Microsoft hat jedoch bereits in den vergangenen Jahren schon mehrere Spiele-Käufe getätigt. In dieser Bilderstrecke zeigen wir euch, welche wichtigen Entwickler inzwischen zur immer größer werdenden Microsoft-Familie gehören.

