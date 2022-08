Wer braucht da noch GTA 6? Fan verwandelt GTA 5 in eine Grafikbombe

Dank einer neuen Grafik-Mod sieht Los Santos richtig bombastisch aus! (Bild: Rockstar Games / RazedMods)

Obwohl GTA 5 inzwischen rund 9 Jahre alt ist, hat sich die Optik des Rockstar-Dauerbrenners erstaunlich gut gehalten. Doch Luft nach oben gibt es trotzdem! Ein Fan hat ein Grafik-Mod-Paket erstellt, das Los Santos in völlig neuem Glanz erstrahlen lässt.

Hammer-Grafik für GTA 5: Fan-Mod poliert den Dauerbrenner auf

Hand aufs Herz: GTA 5 sieht zwar nach all den Jahren immer noch ganz solide aus – so langsam merkt man der Optik des Rockstar-Spiels das Alter aber doch an.

Im direkten Vergleich mit anderen Spielen, die in jüngster Vergangenheit erschienen sind, kann GTA 5 einfach nicht mehr mithalten. Doch das muss nicht sein!

Auf dem PC haben Spieler die Möglichkeit, die Grafik des aktuellen GTA-Ablegers ordentlich aufzuhübschen – und zwar dank passender Mods. Vor Kurzem ist nun ein kostenloses Grafik-Paket namens NaturalVision Evolved erschienen, das die Optik von Los Santos massiv verbessert – und zwar in fast allen Bereichen. Straßen, Vegetation, Beleuchtung und Reflexionen und noch viel mehr werden durch die Mod angepasst. Das Ergebnis spricht für sich, wie ein kurzer Blick ins offizielle Video beweist:

So schnappt ihr euch die Grafik-Mod für GTA 5

Die Mod befindet sich aktuell noch in der Entwicklung, kann jedoch schon jetzt im Beta-Studium heruntergeladen und ausprobiert werden – komplett kostenlos.

Zum Download von NaturalVision Evolved

Lesetipp Die besten Mods und wie ihr sie installiert

NaturalVision Evolved ist rund 6,23 GB groß und wird voraussichtlich immer mal wieder mit Updates bedacht. Wer also stets auf dem aktuellen Stand sein will, sollte sich die Webseite des Mod-Erstellers Razed als Lesezeichen setzen.

Hier noch ein paar Impressionen aus Los Santos mit installierter Grafik-Mod:

Bei der Optik lässt man doch direkt ein paar mehr Dollar im Laden. (Bild: RazedMods)

Nicht nur die Städte sondern auch das Umland von Los Santos profitiert von der Grafik-Mod. (Bild: RazedMods)

Das könnte doch glatt ein Postkartenmotiv sein. (Bild: RazedMods)

Nachts lässt die überarbeitete Beleuchtung die Muskeln spielen. (Bild: RazedMods)

In verregneten Nächten kommt beinahe etwas Horror-Feeling auf. (Bild: RazedMods)

