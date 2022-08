Praktisches Xbox-Gadget verwandelt eure Series S in einen Laptop

Mit dem xScreen wird eure Xbox Series S zum Laptop. (Bild: YouTube – UPspec Gaming)

Im direkten Vergleich mit der Series X und PS5 ist die Xbox Series S angenehm kompakt, beinahe portabel möchte man meinen. Ein praktisches Gadget macht sich genau diesen Umstand zunutze und verwandelt die stationäre Konsole in einen Laptop.

xScreen: Kompakter Monitor für die Xbox Series S

Controller-Ladestationen, Konsolen-Lüfter, Fernbedienungen, zusätzlicher SSD-Speicher – für die aktuelle Konsolengeneration gibt es massig Zubehör. Manches davon mehr, manches weniger nützlich – doch in den meisten Fällen auf jeden Fall eines: eher langweilig.

Ganz anders sieht das beim xScreen aus. Das Gadget für die Xbox Series S dürfte auf jeden Fall für Aufmerksamkeit sorgen – denn das Gerät macht eure Microsoft-Konsole kurzerhand zu einem Notebook.

Grundsätzlich handelt es sich beim xScreen um einen klappbaren Bildschirm mit integrierten Lautsprechern, der direkt mit der Rückseite der Xbox Series S verbunden und an den Seiten fixiert wird. Zusätzliche Kabel werden nicht benötigt. Eure Konsole, die weiterhin an der Steckdose hängen muss, versorgt den Bildschirm direkt über einen der Anschlüsse mit Strom.

xScreen – offizieller Launch-Trailer

Nettes Zusatz-Feature: Der Bildschirm unterstützt HDMI-CEC, was es ihm erlaubt, eure Xbox auszuschalten, wenn ihr den Monitor zuklappt.

Technische Daten des xScreen:

Bildschirm-Diagonale: 11,6 Zoll

11,6 Zoll Panel-Typ: IPS

IPS Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel (Full-HD)

1.920 x 1.080 Pixel (Full-HD) Bildwiederholfrequenz: 60 Hz

Wie viel kostet der Xbox-Bildschirm – und wo kann ich ihn kaufen?

Der xScreen ist über die Webseite von UPspec Gaming erhältlich und kostet umgerechnet 255,95 Euro – also in etwa so viel wie die Xbox Series S.

Doch wer sich den Bildschirm nach Deutschland liefern lassen will, muss noch 112,95 Euro für den Versand drauflegen, denn das Unternehmen sitzt in Australien. Ergibt unterm Strich also einen Gesamtpreis von 368,90 Euro.

xScreen für die Xbox Series S anschauen

Der Versand nach Deutschland ist kein Schnäppchen! (Screenshot: spieletipps)

Zwar handelt es sich bei dem xScreen um ein wirklich einzigartiges Gadget für die Xbox Series S, doch das ist der praktische Monitor nun wirklich nicht wert – zumindest unserer Einschätzung nach. Investiert euer Geld doch lieber in diese Gadgets: