Steam: Neue Simulation wird sofort zum Topseller – Fans warnen vorm Kauf

Call of the Wild: The Angler – Offizieller Launch-Trailer

Die Steam-Topseller sind sehr oft ein guter Anhaltspunkt für einen lohnenden Spielekauf. Immerhin ist eine Masse an Menschen an dem Spiel interessiert. Doch auch Spiele mit schlechter Wertung finden sich ab und zu in den Charts der Plattform. So aktuell auch beim frisch erschienenen Call of the Wild: The Angler. Warum Spielende von einem Kauf abraten, fassen wir euch hier zusammen.

Call of the Wild: The Angler wird sofort zum Steam-Bestseller

Am 31. August ist die Angel-Simulation Call of the Wild: The Angler erschienen. Das Open-World-Game von Expansive Worlds – den Machern von theHunter: Call of the Wild – lässt euch die Freuden des Angelsports erleben. Das scheint vielen PC-Spielern zu gefallen, denn immerhin befördern sie das Angelspiel schon kurz nach Release auf den dritten Platz der deutschen Steam-Topseller (Quelle: Steam).

Doch die Freude nach dem Kauf scheint nur von kurzer Dauer, wie viele Spielende jetzt auch in den Rezensionen von Steam festhalten. Denn die Gesamtbewertung von Call of the Wild: The Angler beläuft sich aktuell auf „größtenteils negativ“. Und das bei über 1.000 Rezensionen.

PC-Spieler warnen vor dem Kauf

Was stört die Spielenden an der Angel-Simulation? Der allgemeine Zustand von Call of the Wild: The Angler entspreche keinem fertigen Spiel, vielmehr ist von einer Early-Access-Erfahrung die Rede.

Besonders das schlecht dargestellte Wasser ist den Spielern ein Dorn im Auge. Denn schließlich guckt man beim Angeln die meiste Zeit darauf. Es wirkt ölig und sehe einfach schrecklich aus. Immerhin ist die restliche Landschaft schön anzusehen.

Ein weiterer großer Kritikpunkt ist die schlechte Ausführung der Angel-Mechanik – ein wichtiger Bestandteil in einem Angel-Game. Schwimmer bleiben starr in fließenden Gewässern, ein Untergehen des Schwimmers ist nicht zu erkennen und der visuelle Hinweis durch einen Text ist für viele auch unpassend. Viele stören sich an den schlecht umgesetzten oder gar fehlenden Features.

Allerdings sehen viele auch Potential in der Simulation, würden einen Kauf aber definitiv zu einem späteren Zeitpunkt empfehlen, wenn die Entwickler nachbessern sollten.

Nicht ganz so unfertig wie Call oft he Wild: The Angler, dafür aber sehr verrückt: