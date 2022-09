Teurer Steam-Bestseller: Aktueller Spitzenreiter kostet 419 Euro

Das Steam Deck von Valve steht aktuell auf dem ersten Platz der Steam-Charts. (Bild: spieletipps)

Das Steam Deck hat sich seinen Thron zurückerobert. Valves Switch-Alternative setzt sich gegen die Konkurrenz durch und steht aktuell an der Chartspitze – ein voller Erfolg!

Steam Deck erobert sich die Bestseller-Krone zurück

Für Indie-Entwickler dürfte das Sommerloch ein echter Segen sein. Denn da große AAA-Spiele Mangelware sind, dominieren aktuell Indie-Games in den Steam-Charts. Cult of the Lamb, Farthest Frontier und einige weitere Spiele konnten sich in den vergangenen Wochen an die Chart-Spitze der Steam-Bestseller setzen.

Doch nun gibt es einen neuen Steam-König – und der stammt von Valve selbst: das Steam Deck. Die leistungsstarke Handheld-Konsole hat es geschafft, sich in den internationalen Bestseller-Charts der Online-Plattform den ersten Platz zurückzuerobern (Quelle: Steam).

Internationale Bestseller bei Steam anschauen

Lohnt sich der Kauf des Steam Decks für euch? Die Kollegen von GIGA haben ein erstes Fazit gezogen:

Steam Deck: Das muss noch etwas reifen Abonniere uns

auf YouTube

Was ist das Steam Deck?

Bei dem Steam Deck handelt es sich um eine portable Konsole, die in ihren Grundzügen der Nintendo Switch ähnelt. Doch im Gegensatz zur Switch müssen sich Spieler keine auf die Plattform zugeschnittenen Games kaufen, um mit der Konsole zocken zu können, denn das Steam Deck unterstützt schlichtweg PC-Spiele – vor allem jene, die ihr bereits auf Steam erworben habt.

Steam Deck direkt im Steam Store anschauen

Doch das ist nicht das Einzige, wozu die Steam-Konsole in der Lage ist: Wer will, kann den Handheld auch im Desktop-Modus als Linux-PC nutzen oder sogar Windows installieren und das Gerät damit noch flexibler einsetzen – dafür ist jedoch etwas Know-How erforderlich.

Im Vergleich zur Nintendo Switch kostet das Steam Deck etwas mehr Geld (die günstigste Version startet bei 419 Euro), ist jedoch vor allem für PC-Spieler mit großem Pile of Shame genau die richtige Alternative zur Nintendo Switch.