spieletipp für Schmerzliebhaber: Lies of P lässt Soulsbornes alt aussehen

Die etwas andere Pinocchio-Erzählung. (Bild: Neowiz)

Elden Ring hat die Souls-Formel in eine unterhaltsame Open World verfrachtet, Lies of P hingegen bleibt linearer. Umso eher neigt man deshalb dazu, das brachiale Pinocchio-Abenteuer mit Dark Souls, Bloodborne und ähnlichen Spielen zu vergleichen. Nach einer einstündigen Anspielsession auf der Gamescom kann ich aber behaupten: Lies of P wird das bessere Soulsborne.

Lies of P: Lügen darf man nicht. Doch!

Die ursprüngliche Geschichte Pinocchios ist eigentlich eine düstere Erzählung. Erst mit Disneys Version wurde rund um die Holzpuppe ein kinderfreundliches Märchen geschaffen, mit der moralischen Botschaft, nicht zu lügen.

Lies of P verfolgt nun einen ganz interessanten Ansatz: Über den gesamten Spielverlauf könnt ihr als Puppen-Mechanoid Pinocchio in Dialogen die Entscheidung treffen, zu lügen oder nicht zu lügen. Lügen macht euch menschlicher, weil lügen schlicht menschlich ist. Je mehr Lügen ihr also erzählt, desto menschlicher werdet ihr – und das soll seine Vor- und Nachteile für die Story und die Welt von Lies of P haben. Auch das Ende des Spiels werde durch eure Lügen beeinflusst.

Bild: spieletipps

Alles steht und fällt nun mit der Tragweite dieser Entscheidungen, doch es klingt sehr vielversprechend bisher. Und ein interessantes Detail kann ich schon vorab verraten: Wie im Märchen soll auch in Lies of P ein Wal eine gewisse Rolle spielen. Wird Pinocchio etwa von einem Mech-Wal verschlungen? Das wäre jedenfalls ziemlich cool.

Die Welt und das Gameplay von Lies of P

Müsste man Lies of P irgendwo zuordnen, dann vermutlich eher einem Bloodborne als einem Dark Souls. Allein das Setting und die Atmosphäre lässt mich immer wieder an das finstere PlayStation-Abenteuer denken.

In Lies of P wandert ihr durch die gefallene Stadt Krat in der Belle Époque um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Ihr seid auf den Straßen, in den Gebäuden und auf den Dächern der Stadt unterwegs. Das angezockte Level hat bereits gezeigt, wie verwinkelt die Spielwelt ausfallen wird. Hier und da findet ihr Gassen, in die ihr abbiegen könnt, oder Leitern, die euch neue Ebenen erklimmen lassen. Außerdem soll sich im Verlauf das Wetter verändern, sodass dann bereits besuchte Gebiete anders aussehen.

Lies of P | Gamescom-Trailer

Aber auch das Gameplay fällt flott und dynamisch aus. Ihr habt leichte sowie aufladbare schwere Angriffe, aber auch spezielle Attacken. Außerdem habt ihr sekundäre Waffen, zum Beispiel könnt ihr mit dem Enterhaken kleinere Gegner blitzschnell aus Gegnermassen herausziehen oder euch an größere Gegner heranziehen und in einen spektakulären Angriff überleiten. Ausweichen ist hingegen etwas träger und blocken wehrt nur einen Teil des Schadens ab, außer ihr pariert den Angriff. Deshalb setzen Kämpfe eine schnelle Reaktion und präzises Knöpfchendrücken voraus. Lies of P bleibt dem Genre treu und ist alles andere als einfach.

Lies of P: Gnadenlose Maschinenpuppen

Natürlich darf auch eine Prise Steampunk nicht fehlen. In der Welt von Lies of P stellt ihr euch seelenlosen Maschinenpuppen, die euch brutal in eure Einzelteile zerlegen wollen. Von einfachen Lanzenträgern über Bombenwerfern bis hin zu Maschinenhunden. Manchmal lauern Gegner direkt hinter einer Ecke, manchmal wartet eine ganze Maschinenbande auf den Straßen von Krat.

Was die Kämpfe in Lies of P erschwert, sind die stockenden Bewegungen der Maschinenpuppen. Es kann also einige Zeit dauern, bis ihr die Angriffsmuster verinnerlicht, doch das macht auch den Reiz aus. Glücklicherweise habt ihr Zugriff auf ein großes Arsenal an Waffen, wie einen Degen oder Flammenwerfer. Ihr könnt alle Waffen verschieden kombinieren und upgraden, um das Beste aus ihnen herauszuholen. Pinocchios Maschinenteile könnt ihr für neue Skills ebenfalls beliebig verändern.

Bild: Neowiz

In Bosskämpfen werdet ihr das alles benötigen, denn diese sind knallhart. Selbst Minibosse beziehungsweise Roaming-Bosse können euch an den Rand des Wahnsinns treiben, da diese viele verschiedene Attacken besitzen und euch nur ein kurzes Zeitfenster zum Reagieren geben. Ich habe in der Anspielsession den ersten Miniboss nach mehreren Versuchen geschlagen – und das nur, weil ich ihn zum Glitchen gebracht habe.

Der Schwierigkeitsgrad und das Gameplay werden zwar noch angepasst und verfeinert, doch schon jetzt fühlt sich Lies of P wie ein rundes Erlebnis an. Von der Idee eines Mech-Pinocchios über die Steampunk-Welt bis hin zum abwechslungsreichen und absurd schweren Gameplay. Bis zur Veröffentlichung haben die Entwickler von Round 8 Studio und Neowiz noch genug Zeit. Bisher habe man etwa 70 Prozent des Spiels fertig. Eine Veröffentlichung für Konsole und PC soll im kommenden Jahr stattfinden, wahrscheinlich Ende 2023.