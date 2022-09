Neuer Mobile-Hit: In diesem Strategiespiel werdet ihr zum Wolf

Die Bilder versprechen viel, der Inhalt ist aber altbekannt. (Bild: Special Gamez)

Im Google Play Store gibt es einen neuen Aufsteiger! Der besondere Clou: Ihr schlüpft in die Rolle von einem Wolf, baut euch ein Rudel auf und bekämpft andere Spieler. Wir verraten euch, ob sich der Download lohnt und was die Community an dem Strategiespiel kritisiert.

Alte Formel, neuer Skin

Mit Wolf Game: The Wild Kingdom kämpft sich aktuell ein neues Strategiespiel durch die Charts des Google Play Stores. Mit über einer Million Downloads und einer durchschnittlichen User-Wertung von 4,6 Sternen ist das Handyspiel bereits jetzt ein voller Erfolg. Aber lohnt sich der Download?

An und für sich macht das Strategiespiel nichts neu: Nach einer kurzen Einleitung seid ihr schnell auf euch allein gestellt. In der Rolle von Alpha, einem jungen Wolf, ist es eure Aufgabe ein neues Rudel zu gründen und das Land um euch herum zu erobern. Dafür bewegt ihr euch auf einer mit Nebel bedeckten Karte von A nach B und klickt diverse Icons an. So schaltet ihr neue Funktionen, Ressourcen und auch neue Wölfe frei.

Die grundlegenden Mechaniken kennen Fans bereits von solchen erfolgreichen Spielen wie Rise of Kingdoms oder auch State of Survival. Nur diesmal halt mit einem Wolfs-Szenario. Und das ist auch schon der Knackpunkt! Wenn ihr ein wirklich innovatives Strategiespiel sucht, dann wird euch Wolf Game: The Wild Kingdom enttäuschen, da das Handyspiel lediglich eine alte Formel neu präsentiert.

Für einen ersten Eindruck vom Game können wir das folgende Video empfehlen:

Gibt es eine bessere Alternative?

Obwohl der durchschnittliche User-Score sehr gut ausfällt, gibt es auch viele 1-Stern-Wertungen in den Kommentaren. Das hat vor allem einen Grund: Viele Spieler haben sich das Game anders vorgestellt und sind nun enttäuscht darüber, dass es lediglich ein Re-Skin von bereits bekannten Strategiespielen ist.

Wir haben aber die passende Alternative für euch: The Wolf. In dem beliebten Online-Rollenspiel schlüpft ihr ebenfalls in die Rolle eines Wolfs. Allerdings liegt der Fokus hier wesentlich mehr auf typischen MMO-Elementen. Beide Spiele sind kostenlos im Google Play Store erhältlich.