Steam-Comeback: EAs bester Story-Shooter lockt mit Mega-Rabatt

Titanfall 2 hat schon einige Jahre auf dem Buckel, gehört aber noch lange nicht zum alten Eisen. Das beweist das erneute Auftauchen in den Steam-Topsellern. Die Spieler lassen sich in Massen von einem äußerst fetten Deal locken. Was den Shooter von EA so besonders macht, erklären wir euch hier.

Titanfall 2 ist wieder zurück in den Steam-Charts

Fast schon zyklisch taucht der First Person Shooter von EA in den Topsellern von Steam auf. Meist, wenn ein dicker Rabatt lockt. So ist es auch jetzt wieder – Titanfall 2 ist gerade für schmale 4,97 Euro zu ergattern, statt der üblichen 29,99 Euro (Quelle: Steam).

Das ist für viele Shooter-Freunde ein echter No Brainer. Denn obwohl das Game schon sechs Jahre alt ist, loben es die Fans immer noch in den Himmel und bezeichnen es als den Shooter mit der besten Kampagne.

Das beweisen auch die Rezensionen auf Steam. Da wird Titanfall 2 zu 95 Prozent mit positiven Bewertungen überschüttet. Die kürzlich verfassten Reviews fallen sogar noch besser aus als die älteren.

Auf Reddit tauschen sich Spielende auch regelmäßig über einen Rabatt-Start des Shooters aus und erzählen, dass sie das Spiel bereits mehrfach gekauft haben – so gut finden sie es. Die neusten Käufe der Fans beziehen sich vorwiegend auf das Steam Deck, da soll der FPS hervorragend laufen.

Wenn ihr also Lust auf einen hervorragenden Story-Shooter habt, macht ihr beim Kauf von Titanfall 2 nichts verkehrt.

Wie sieht es mit dem Multiplayer des EA-Shooters aus?

Ein Wermutstropfen ist allerdings im Multiplayer-Modus des Spiels zu finden. Die Fans weisen darauf hin, dass die Server von EA zum großen Teil nicht mehr gepflegt werden und eine Online-Partie daher sehr holprig werden kann.

Auch wenn die Server jetzt wieder mehr gefüllt sein dürften, wie die Spielerstatistiken von Steamcharts zeigen, ist das Matchmaking eine echte Katastrophe. Auch DDOS-Attacken machen dem Shooter immer wieder zu schaffen (Quelle: GIGA).

Einige Spieler berichten zwar, dass das Spiel ohne Mods und mit stahlharter Geduld dennoch im Multiplayer spielbar sei, eine reibungslose Erfahrung ist das aber nicht. Wir empfehlen die grandiose Kampagne anzuschmeißen und euch in eure Titans zu schwingen.

