F*ck! F*ck! F*ck! Schräger Xbox-Shooter nervt die Spieler jetzt schon

High on Life erscheint zwar erst im Dezember, aber schon jetzt hagelt es Kritik. (Bild: Squanch Games & GettyImages/DamirKhabirov)

High on Life, der abgedrehte Xbox- und PC-Shooter, sorgt mit einem Promo-Clip für ziemlich viele negative Kommentare im Netz. Wir erklären euch, was der Grund dafür ist.

Rick and Morty als Shooter?

Am 13. Dezember 2022 erscheint High on Life für die Xbox und den PC. Schon bei seiner Ankündigung sorgte der ungewöhnliche Cartoon-Look und vor allem der Entwickler für einiges Aufsehen. Immerhin stammt der Shooter vom „Rick and Morty“-Erfinder Justin Roiland. Dementsprechend ist auch der Humor des Spiels geprägt.

Und während die Serie mittlerweile Kult-Status genießt, stören sich viele Spieler bereits jetzt an den eigenwilligen Dialogen des Spiels. Zur Erklärung: In dem Shooter können Waffen sprechen. Darunter auch die Pistole und das Messer, die der Spieler bei sich trägt. Das Ergebnis könnt ihr in diesem Clip von IGN bewundern:

Und damit erklärt sich auch die Headline dieses Artikels. Denn die meiste Zeit flucht das Messer einfach nur pausenlos. Das wirkt auf die meisten User in den Kommentaren einfach nur billig und anstrengend. Hier ein paar Auszüge:

"Siehst du, es ist lustig, weil er ständig flucht."

"Das ist das Unerträglichste, was ich je erlebt habe."

"Sieh mal, Morty, ich habe uns in lächerliche Videospiel-Dialoge verwandelt."

"Dieser Typ macht immer wieder die gleichen zwei Stimmen..."

Die letzten beiden Kommentare sind eine Anspielung darauf, dass Roiland die Synchronstimme für das Messer und die Pistole ist. Und die beiden Stimmen sehr stark denen von Rick and Morty ähneln, die Roiland im Original ebenfalls synchronisiert.

Es gibt natürlich auch positive Reaktionen auf den Clip. Der allgemeine Tenor ist aber recht negativ.

Wer steckt hinter High on Life?

High on Life wird von Squanch Games entwickelt. Das Studio wurde 2016 von Roiland gegründet, um seinen typischen Humor auch auf die Videospielwelt loslassen zu können.

Das bekannteste Spiel des Studios dürfte Trover Saves the Universe sein, welches 2019 für die PS4, die Xbox One, den PC und die Nintendo Switch erschien und bei Kritikern ziemlich gut abschnitt – 80 Prozent auf Metacritic für die PC-Version.