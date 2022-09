PS5-Controller für effektiv 20 Euro – MediaMarkt bietet Top-Bundle mit TLoU-Remake

MediaMarkt verkauft den PS5-Controller im Bundle mit dem neuen Remake von The Last of Us. (Bild: spieletipps / Pixabay – TBIT)

Für PS5-Spieler lohnt sich gerade ein Blick in den Online-Shop von MediaMarkt. Der Elektronikmarkt verkauft den PS5-Controller zusammen mit dem Remake von The Last of Us für 99 Euro – unterm Strich bekommt ihr das Gamepad also für effektiv 20 Euro.

PS5-Controller ist dank Bundle richtig günstig

Am 2. September 2022 erscheint The Last of Us Part 1 exklusiv für die PS5. Das Remake des PS3-Hits sorgte im Vorfeld für allerlei Furore, vor allem wegen des angepeilten Verkaufspreises. Stolze 79,99 Euro kostet die überarbeitete Version – das ist vielen Fans viel zu teuer.

Wenn es euch auch so geht, solltet ihr dem Online-Shop von MediaMarkt einen Besuch abstatten. Zwar werden auch dort 79,99 Euro fürs Spiel aufgerufen (bei MediaMarkt anschauen), es gibt jedoch eine Bundle-Aktion, mit der ihr ordentlich Geld sparen könnt.

Denn wer neben The Last of Us Part 1 noch einen PS5-Controller in den Farben Weiß (bei MediaMarkt anschauen) oder Midnight Black (bei MediaMarkt anschauen) in den digitalen Warenkorb legt und damit zur Kasse schreitet, bezahlt insgesamt nur 99 Euro.

The Last of Us Part I (PS5) bei MediaMarkt anschauen

Erste Spielszenen aus dem Remake gibt es im Gameplay-Trailer zu sehen:

The Last of Us Part 1 | Erster Gameplay-Trailer

Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollte euer Warenkorb in etwa so aussehen. (Screenshot: spieletipps)

Zum Vergleich: Wer sich beide Artikel einzeln kauft, muss normalerweise fast 150 Euro bei MediaMarkt dafür bezahlen – ihr spart also stolze 50 Euro. Wenn man sich überlegt, dass das TLoU-Remake schon 80 Euro kostet, bekommt ihr den PS5-Controller auf diese Weise also für effektiv 20 Euro – ein Wahnsinnspreis.

PS5-Controller (schwarz) bei MediaMarkt anschauen

PS5-Controller (weiß) bei MediaMarkt anschauen

Sony DualSense Wireless-Controller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2022 18:13 Uhr

Sony DualSense™ Wireless-Controller Midnight Black Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2022 15:05 Uhr

The Last of Us Part 1: Diese Verbesserung bietet das Remake

Ob sich der Kauf des Remakes lohnt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Doch was hat Entwickler Nuaghty Dog überhaupt in der überarbeiteten Version alles verändert? Vor allem die Grafik und die Charaktermodelle wurden überholt – auch das sorgte im Vorfeld bei Spannungen unter den Fans.

Dank der schnelleren SSD der PS5 fallen die Ladezeiten deutlich kürzer aus. Zudem wurde das haptische Feedback an die neuen Möglichkeiten des PS5-Controllers angepasst. Der Widerstand der Schultertasten passt sich dynamisch an – etwa beim Spannen des Bogens oder beim Drücken des Abzuges von Joels Revolver.