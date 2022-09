Pokémon: Switch ruiniert 50 Stunden Shiny-Jagd

Die Shiny-Jadg eines Spielers geht richtig schief. (Bildquelle: Game Freak, Getty Images / stockfour)

Das Sammeln von schillernden Pokémon erfordert viel Ausdauer und Geduld. Einem Trainer wurde die Shiny-Jagd nun bitter vermasselt – und das von seiner eigenen Nintendo Switch. Was dem armen Spieler passiert ist, erfahrt ihr hier.

50-stündige Pokémon-Jagd? Die Switch macht Schluss

Ein seltenes Shiny in Pokémon: Schwert und Schild zu fangen ist harte Arbeit. Um eines der extrem seltenen Regieleki zu finden, musste der Reddit-Nutzer "Juviatail" 45-50 Stunden lang den selben Kampf wiederholen. Als es endlich auftaucht, machte ihm ausgerechnet die Nintendo Switch einen Strich durch die Rechnung.

Der berüchtigte Joy-Con-Drift sorgt dafür, dass "Juviatail" versehentlich vor dem Taschenmonster flüchtet, anstatt zu kämpfen. Der Drift bewirkt, dass sich der Cursor ohne die eigene Einwirkung plötzlich bewegt.

Gegenüber The Gamer erzählt der Jäger, dass ihn die Erfahrung gebrochen hat. Als er das Shiny-Pokémon sah, habe er vor Aufregung fast geschrien. Nachdem er durch den Drift zur Flucht gezwungen wurde, wandelte sich die Aufregung jedoch sofort in Enttäuschung. (Quelle: The Gamer)

Pokémon-Jäger gibt nicht auf

"Juviatail" habe das Spiel daraufhin sofort geschlossen. Der Joy-Con-Drift habe den Rest seines Tages ruiniert:

“Ein Teil von mir wollte einfach nur aufhören. Zum einen wegen der Enttäuschung und dem Ärger, und zum anderen, weil ich nicht einmal die Hälfte des DLC beendet hatte, da ich zu beschäftigt mit der Jagd war. Nach ein paar Stunden beschloss ich jedoch weiterzumachen. Ich hätte meine Zeit noch mehr verschwendet, wenn ich an diesem Punkt aufgegeben hätte.“

Der Joy-Con-Drift beschäftigt Nintendo bereits seit dem Release der Switch. Jetzt muss sich der Entwickler auch einer Sammelklage in den USA stellen.

