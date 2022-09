11 Roguelikes, die jeder Fan zocken sollte

Diese Spiele sind ein Muss für Roguelike-Fans. (Bildquelle: Supergiant Games)

Das Roguelike-Genre wird immer beliebter. Das beweist auch zum Beispiel der Mega-Erfolg vom hochgelobten Hades. Besonders der herausfordernde Schwierigkeitsgrad lockt die Spieler an. Wir haben euch 11 Spiele herausgesucht, die ihr als Fans unbedingt einmal zocken solltet.

Auf einmal liebt ihr alle schwere Spiele

Mit zunehmender Beliebtheit der Indie-Spieleszene, werden auch die Roguelike-Spiele immer beliebter. Der hohe Schwierigkeitsgrad gepaart mit unglaublichen Belohnungssystemen sorgen für ein unglaubliches Spielgefühl. Weitere Vorzüge dieser Spiele sind kreative Grafik und Gameplay, um den Spielen einen Wiedererkennungswert in der Masse von Indie-Spielen auf dem Markt zu geben.

Gerade weil es so viel Auswahl gibt, haben wir euch 11 Roguelike-Spiele in einer Bilderstrecke zusammengefasst. Zum Zweck der Vereinfachung haben wir die Rogue-Lites den Rogue-Likes zugeordnet. Nicht alle der folgenden Spiele sind allseits bekannt, was sie aber nicht schlechter macht. Bereitet euch darauf vor oft den Game-Over-Screen zu Gesicht zu bekommen und dabei hoffentlich die ruhe zu bewahren.

Freut euch über euer Lieblings-Roguelike oder sucht nach einem neuen in der Bilderstrecke. Das einzige was euch sicher ist sind wunderbar Spiele, die euch auch mal zur Weißglut treiben können.