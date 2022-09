Statt 64 Euro jetzt gratis: Epic verschenkt zwei Spiele – darunter ein echter Kracher

Epic haut diese Woche Shadow of the Tomb Raider kostenlos raus. (Bild: Square Enix / Getty Images – photosynthesis)

PC-Spieler mit Epic-Games-Account können jetzt so richtig sparen. Denn im Shop werden gerade zwei Spiele im Wert von insgesamt 64 Euro verschenkt – darunter auch der Action-Kracher Shadow of the Tomb Raider.

Die aktuellen Gratis-Inhalte bei Epic Games

Kracher-Woche bei Epic Games. Der Online-Shop verschenkt auf einen Streich gleich zwei Spiele und ein Item-Paket für ein Free-to-Play-Game – aber nur für kurze Zeit. Das könnt ihr euch in dieser Woche schnappen:

Das mit Abstand größte Highlight in dieser Woche ist ganz klar Shadow of the Tomb Raider in der Definitive Edition. Normalerweise werden knapp 40 Euro für die Komplett-Version von Lara Crofts aktuellen Abenteuer-Spiel fällig – Epic hingegen schenkt euch den digitalen Action-Trip bis zum 8. September 2022.

SHADOW OF THE TOMB RAIDER - Offizieller Launch Trailer

Shadow of the Tomb Raider im Epic Games Store anschauen

Der gleiche Stichtag gilt fürs nächste Gratis-Spiel: Submerged: Hidden Depths ist erst vor wenigen Monaten erschienen und kostet regulär 23,99 Euro im Epic Games Store. Im Third-Person-Spiel schippert ihr mit eurem kleinen Boot über weite Meereslandschaften und erkundet die weitestgehend untergegangene Spielwelt.

Submerged: Hidden Depths – Launch-Trailer

Submerged: Hidden Depths im Epic Games Store anschauen

In Knockout City liefert ihr euch mit anderen Spielern Dodgeball-Schlachten. Das Spiel an sich ist kostenlos spielbar – Epic verschenkt diese Woche ein Item-Paket, das folgende Goodies beinhaltet:

Outfit: Kaiju Terror

Kaiju Terror Maske: Armazillo-Maske

Armazillo-Maske Handschuhe: Kaiju-Krallen

Kaiju-Krallen Besiegt-Pose: City Crusher

City Crusher Spieler-Icon: Armazillo

Armazillo Crew-Logo: Nuclear Fallout

Knockout City Club: Offizieller Gameplay-Trailer

Knockout City im Epic Games Store anschauen

Diese drei Gratis-Angebote gelten allesamt bis zum 8. September 2022 um 17:00 Uhr.

Das gibt es nächste Woche kostenlos bei Epic

Schon jetzt hat Epic verraten, was es in der kommenden Woche gratis abzustauben gibt. Die Auswahl ist zwar nicht so erstklassig wie die aktuelle, doch einem geschenkten Gaul schaut man ja bekanntlich nicht ins Maul:

Mit Realm Royale versuchten die Entwickler 2018 auf den Battle-Royale-Zug aufzuspringen – doch so richtig scheint der Funke bei vielen Spieler nicht übergesprungen zu sein. Nun will man es nochmal wissen und hat das Spiel in einer überarbeiteten Version Ende August 2022 neu aufgelegt. Passend zum Start verschenkt Epic ab dem 8. September ein Item-Paket fürs Free-to-Play-Game. Darin enthalten:

Assassinen-Skin „Todesklinge“

„Todesklinge“ Hühnchen-Skin „Bokserker“

„Bokserker“ Reittier „Nogard der Drache“

Realm Royale: Reforged – Launch-Trailer

Realm Royale Reforged im Epic Games Store anschauen

Ihr würdet euch selbst als Hobby-Sommelier bezeichnen? Dann könnte das Gratis-Spiel in der nächsten Woche genau das richtige für euch sein. Epic verschenkt ab dem 8. September Hundred Days – Weinbausimulator.

Der Name ist hier Programm: Ihr übernehmt ein kleines Weingut, baut unterschiedliche Reben an, erntet eure Trauben, keltert sie, füllt eure Kreationen in von euch gestalteten Flaschen ab und verkauft diese dann.

Hundred Days - Winemaking Simulator – offizieller Trailer

Hundred Days – Weinbausimulator im Epic Games Store anschauen

Die beiden kommenden Gratis-Inhalte stehen allen Epic-Games-Nutzern zwischen dem 8. und 15. September zur Verfügung. Danach wechselt das Angebot wieder.